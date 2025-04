Zelenski și von der Leyen au discutat despre cel de-al 17-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: „Este esențial ca acest pachet să fie un instrument de presiune pentru restabilirea păcii”

Peste 250.000 de oameni din toate categoriile sociale, inclusiv zeci de lideri ai lumii și capete încoronate, s-au adunat sâmbătă dimineață în Piața Sfântul Petru și în zonele adiacente pentru a-și lua rămas bun de la Papa Francisc la slujba de înmormântare a Suveranului Pontif, desfășurată pe esplanada Bazilicii Sfântul Petru de la Vatican, și unde Sfântul Părinte a fost elogiat drept “un papă printre oameni, cu o inimă deschisă față de toată lumea”. Alte peste 150.000 de persoane s-au aliniat pe străzile Romei în timp ce sicriul său a fost dus în procesiune la Bazilica Santa Maria Maggiore, unde răposatul Papă și-a dorit să fie îngropat într-un mormânt simplu, direct în pământ și inscripționat cu cuvântul ”Franciscus”.

The beginning of the Requiem Mass for Pope Francis pic.twitter.com/gP7Jbqtzjb — Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

Mulțimea a izbucnit în aplauze în momentul în care sicriul de lemn al defunctului Suveran Pontif a fost purtat de 14 purtători de sicriu cu mănuși albe din altarul Bazilicii Sfântul Petru, unde a fost depus timp de trei zile, în piață, pentru ceremonia funerară.

Aplauzele au răsunat și atunci când cardinalul italian Giovanni Battista Re, care a prezidat slujba de înmormântare, a vorbit despre grija lui Francisc pentru imigranți, despre apelurile sale constante pentru pace, despre nevoia de negocieri pentru a pune capăt războaielor și despre importanța climei.

Pope Francis’ coffin arrives in St Peter’s Square pic.twitter.com/u1OW73yVR5 — Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

Referindu-se la pasajul din Evanghelie în care Hristos îl însărcinează pe Petru cu păstorirea turmei Sale, cardinalul Re a remarcat că “în ciuda fragilității și suferinței sale spre final, Papa Francisc a ales să urmeze această cale a dăruirii de sine până în ultima zi a vieții sale pământești”, în care “a călcat pe urmele Domnului său, Păstorul cel Bun”.

“Ultima imagine pe care o avem despre el, care va rămâne întipărită în memoria noastră, este cea de duminica trecută, duminica Paștelui, când Papa Francisc, în ciuda problemelor sale grave de sănătate, a dorit să ne dea binecuvântarea sa de la balconul Bazilicii Sfântul Petru. El a coborât apoi în această Piață pentru a saluta mulțimea numeroasă adunată pentru slujba de Paște, în timp ce se deplasa în papamobilul decapotabil”, a spus cardinalul în omilia consacrată Papei, conform Vatican News.

Suveranul Pontif a trecut în neființă în a doua zi de Paște, nu înainte de a-și face apariția duminică, în prima zi de Paște, în Piața Sfântul Petru pentru a-i binecuvânta pe credincioși în tradiționala “Urbi et Orbi”.

Scenes from the Requiem Mass for Pope Francis pic.twitter.com/yQCnkomrk0 — Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

La funeraliile Papei Francisc au participat, în ordinea protocolară, delegațiile Argentinei și Italiei, Suveranul Pontif fiind un argentinian născut din imigranți italieni; suverani din Andorra, Belgia, Danemarca, Emiratele Arabe Unite, Spania, Iordania, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Ordinul de Malta, Suedia, în total 12.

Acestea au fost urmate de delegații cu șefi de stat din Albania, Germania, Angola, Armenia, Australia, Austria, Belize, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Canada, Capul Verde, Cipru, Africa Centrală, Republica Democrată Congo, Croația, Ecuador, Estonia, Statele Unite ale Americii, Finlanda, Franța, Gabon, Georgia, Honduras, Ungaria, India, Indonezia, Irlanda, Islanda, Kenya, Letonia, Liban, Lituania, Macedonia, Madagascar, Malta, Republica Moldova, Mozambic, Muntenegru, Filipine, Polonia, Portugalia, Republica Dominicană, România, San Marino, Seychelles, Sierra Leone, Slovacia, Slovenia, Elveția, Timorul de Est, Togo, Ucraina și Uniunea Europeană, 53 în total.

Procesiunile funerare au fost marcate și de momente cu puternică încărcătură simbolică pentru lumea relațiilor internaționale, respectiv întrevederea dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, imaginile cu discuțiile celor doi lider în interiorul Bazilicii Sfântul Petru făcând înconjurul mapamondului. Întâlnirea, prima de la o confruntare furibundă în Biroul Oval din Washington din luna februarie, s-a desfășurat într-un moment critic al negocierilor menite să pună capăt luptelor dintre Ucraina și Rusia.

Imaginile au avut un impact aparte dat fiind contextul în care reuniunea Trump – Zelenski a avut loc, respectiv funeraliile Papei Francisc, al cărui pontificat a fost marcat și de căutarea continuă a drumului către pace și conciliere între națiuni și oameni.

Întâlnirea “foarte simbolică” cu președintele american Donald Trump din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican are potențialul de a deveni “istorică” dacă “vom obține rezultate comune”, a declarat după discuție președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

“Moștenirea sa va continua să lumineze calea. Papa Francisc a construit punți. Fie ca noi să mergem pe ele”

Liderii prezenți la funeralii au adus un omagiu și numeroase elogii pontificatului Papei Francisc, numindu-l o punte între oameni, religii și națiuni sau un apărător al păcii și un lider care a acționat neobosit pentru a-i sprijini pe cei aflați în nevoie. Deși SUA au fost reprezentate de președintele Donald Trump, la funeraliile Papei Francisc a participat și fostul președinte american Joe Biden, un catolic devotat, și cel care în ultimele zile de mandat l-a decorat pe Papa Francisc cu Medalia Prezidențială a Libertății, spunând despre Suveranul Pontif că “a fost diferit de toți cei care au venit înaintea sa, a fost Papa oamenilor”.

“La Dumnezeu!”, a fost mesajul simplu inscripționat pe o fotografie pe care l-a difuzat prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

“Despărțirea de Papa Francisc și o slujbă specială în Piața Sfântul Petru. Unitatea oamenilor din toate colțurile lumii. Recunoștință față de Papa Francisc. Rugăciuni care întăresc și inspiră speranță. Fie ca Domnul să asculte astăzi fiecare inimă sinceră!”, a scris președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe X.

Farewell to Pope Francis and a special Mass at St. Peter’s Square. The unity of people from all parts of the world. Gratitude to Pope Francis. Prayers that strengthen and inspire hope.

May the Lord hear every sincere heart today! pic.twitter.com/GB7gxBt0jY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025

“În timp ce îi aducem un omagiu Papei Francisc, îmi amintesc cu drag de vizita sa la Marsilia în septembrie 2023. Un suflu de fraternitate, un moment de pace și speranță, gravat în inima națiunii”, a scris, tot pe X, și președintele francez Emmanuel Macron, prezent la ceremoniile funerare.

Alors que nous rendons hommage au Pape François, je repense avec émotion à sa visite à Marseille, en septembre 2023. Un souffle de fraternité, un moment de paix et d’espérance, gravés dans le cœur de la Nation. pic.twitter.com/xdlSZrrcGi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2025

Președinta Comisiei Europene a lansat un îndemn către liderii lumii prezenți la slujba de înmormântare a Suveranului Pontif.

“Astăzi ne reunim pentru a onora un om care a condus cu bunătate, forță pașnică și compasiune. (…) Moștenirea sa este una despre compasiune, dreptate și speranță. Ea va continua să lumineze calea. Papa Francisc a construit punți. Fie ca noi să mergem pe ele”, a scris von der Leyen.

Today we come together to honour a man who led with kindness, peaceful strength and compassion. His Holiness Pope Francis reminded us that love must reach the margins, and he embraced the less fortunate. The displaced. The forgotten. The voiceless. He called on us to care… pic.twitter.com/R0IS4o0H0U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025

Prezent la ceremoniile din Piața Sfântul Petru, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a distribuit un mesaj însoțit de o fotografie din perioada în care prim-ministru al Portugaliei, iar toți cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au fost primiți la Vatican de Papa Francisc, în martie 2017, pentru a marca 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma de înființare a Comunităților Europene.

We bid farewell to Pope Francis, together with people across the world. He embodied the values he stood for—peace, solidarity, care for the planet and compassion for the most vulnerable. As representatives of the European institutions, we also pay tribute to his commitment to… pic.twitter.com/PN3DlhFZ3f — António Costa (@eucopresident) April 26, 2025

“Sunt onorat să mă aflu astăzi la Roma pentru a-mi prezenta omagiile la funeraliile Sanctității Sale Papa Francisc. Fie ca Sanctitatea Sa să se odihnească în pace”, a transmis și prim-ministrul britanic Keir Starmer, care s-a aflat la Vatican alături de Prințul William, moștenitorul Coroanei britanice.

Honoured to be in Rome today to pay my respects at the funeral of His Holiness Pope Francis. May His Holiness Rest in Peace. https://t.co/OPdXB26HYc — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2025

“Francisc a fost un Papă care a deschis inimile oamenilor, l-a descris președintele federal german Frank-Walter Steinmeier pe Suveranul Pontif.

După ceremonia din Piața Sfântul Petru, președintele federal l-a elogiat pe Papa Francisc drept o voce pentru cei marginalizați, ale cărui smerenie, spontaneitate, umor și credință profundă au atins pe oameni.

România a fost reprezentată de președintele interimar Ilie Bolojan și de prim-ministrul Marcel Ciolacu.

“Astăzi, la Vatican, l-am omagiat pe Sanctitatea Sa Papa Francisc, o voce care ne-a reamintit mereu importanța bunătății, a empatiei și a grijii față de cei vulnerabili. Papa Francisc a fost un apărător al păcii și un lider care a acționat neobosit pentru a-i sprijini pe cei aflați în nevoie. Moștenirea sa, plină de înțelepciune și compasiune, va continua să ne inspire și în anii ce vor urma”, a scris președintele Bolojan, pe Facebook.

”Cu emoție și recunoștință, am participat astăzi, la Vatican, la funeraliile Papei Francisc. Ne-am luat rămas bun de la un pastor și un lider, care cu căldură, compasiune și înțelegere a avut întotdeauna grijă de semenii săi și a găsit mereu alinare pentru cei suferinzi. Pentru poporul român, Papa Francisc a avut întotdeauna un gând bun, iar vizita sa din 2019 va rămâne mereu în amintirea noastră”, a scris și premierul Ciolacu pe Facebook.

Din partea Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a adus un omagiu “celui care a ales mereu calea binelui, compasiunii și solidarității”.

“Papa Francisc a fost o punte între oameni, religii și națiuni”, a scris ea, pe Facebook.

Papa Francisc a trecut în neființă luni, 21 aprilie, în a doua zi de Paște, la vârsta de 88 de ani, cauza decesului fiind un accident vascular cerebral.

Născut la 17 decembrie 1936, la Buenos Aires, sub numele de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisc a fost al 266-lea episcop al Romei și papă al Bisericii Catolice, ales la 13 martie 2013 de către conclavul cardinalilor, fiind primul papă non-european după Papa Grigore al III-lea, primul papă sud-american din istorie și primul papă iezuit.

The Pope’s coffin has been sealed. It was a private ceremony, attended by Vatican officials and some of the Pope’s family members. Now that the ceremony is over, the Chapter of St Peter will hold a prayer vigil by the coffin all night, until the Pope’s funeral begins tomorrow… pic.twitter.com/KHZouef47f — Vatican News (@VaticanNews) April 25, 2025

În 2019, la 20 de ani distanță de la prima vizită a unui suveran pontif într-o țară majoritar ortodoxă, România a fost gazda primitoare a Sanctităţii Sale Papa Francisc, care a întâlnit o societate deschisă şi diversă, o ţară bogată în tradiţii şi o naţiune încrezătoare în viitorul pe care îl construieşte prin comuniunea tuturor cetăţenilor săi, indiferent de grai sau credinţă. Vizita de stat, pastorală şi ecumenică a Papei Francisc în România s-a desfășurat, la invitația președintelui Klaus Iohannis, perioada 31 mai – 2 iunie, la Bucureşti, Şumuleu Ciuc, Iaşi şi Blaj, sub genericul ”Să mergem împreună!”. Suveranul Pontif s-a aflat la Bucureşti pe 31 mai, la Şumuleu Ciuc şi la Iaşi pe 1 iunie şi la Blaj pe 2 iunie.

“Dragă Francisc, îți cerem acum să te rogi pentru noi”

Omilia cardinalului Re care a prezidat slujba de înmormântare s-a încheiat pe o notă tandră, invocând cuvintele familiare cu care Papa Francisc își încheia întotdeauna audiențele și întâlnirile: “Nu uitați să vă rugați pentru mine”.

Cu mai multe aplauze din partea celor prezenți, cardinalul Re a spus că acum, când Papa Francisc se odihnește în îmbrățișarea lui Dumnezeu, credincioșii inversează această cerere, cerându-i iubitului lor Papă să se roage din cer pentru Biserică, pentru Roma și pentru întreaga lume.

“Dragă Francisc, îți cerem acum să te rogi pentru noi. Fie ca tu să binecuvântezi Biserica, să binecuvântezi Roma și să binecuvântezi întreaga lume din cer, așa cum ai făcut duminica trecută de la balconul acestei bazilici, într-o ultimă îmbrățișare cu tot poporul lui Dumnezeu, dar și să îmbrățișezi umanitatea care caută adevărul cu o inimă sinceră și ține sus torța speranței”, a spus acesta.

După slujba din Piața Sfântul Petru la care au participat sute de mii de oameni, cardinalii au oficiat ritualul de înmormântare a Papei Francisc la mormântul său din Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, acesta devenind primul suveran pontif după mai bine de un secol care a ales să nu fie îngropat la Vatican.

Ceremonia de înmormântare de sâmbătă a fost privată, la care au participat cardinali de rang înalt și persoane apropiate Papei. O înregistrare video furnizată de Vatican îl arată pe cardinalul Kevin Farrell, care conduce temporar Vaticanul până la alegerea unui nou Papă, binecuvântând sicriul lui Francisc înainte ca acesta să fie înmormântat.

The Pope’s coffin has been sealed. It was a private ceremony, attended by Vatican officials and some of the Pope’s family members. Now that the ceremony is over, the Chapter of St Peter will hold a prayer vigil by the coffin all night, until the Pope’s funeral begins tomorrow… pic.twitter.com/KHZouef47f — Vatican News (@VaticanNews) April 25, 2025

Mormântul lui Francisc a fost construit folosind piatră din Liguria, regiunea italiană în care au locuit bunicii săi. Mormântul simplu poartă doar inscripția “Franciscus” și o replică a crucii pe care o purta la piept.

La finele anului 2024, Papa Francisc a luat decizia ca jubileul din 2025 să fie un an sfânt dedicat temei “Pelerinii speranței“.