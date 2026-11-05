Zelenski speră că victoria democraților la alegerile din SUA va aduce mai mult sprijin pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că preluarea controlului asupra ambelor camere ale Congresului SUA de către democrați, începând de anul viitor, va favoriza creșterea sprijinului pentru Ucraina. Într-un interviu acordat miercuri televiziunii germane ZDF, liderul de la Kiev a apreciat că un angajament american mai puternic ar putea influența și poziția președintelui rus Vladimir Putin, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Le sunt recunoscător și republicanilor, dar democrații vorbesc foarte clar despre susținerea Ucrainei și acordarea de asistență Ucrainei”, a declarat Zelenski, potrivit unor fragmente oferite în limba germană de ZDF înaintea difuzării interviului.

„Ei vorbesc despre reînnoirea legăturii dintre Statele Unite și Europa… Prin urmare, există speranța că se va contura un echilibru de putere și că vom primi mai mult sprijin”, a continuat acesta.

Liderul ucrainean a subliniat importanța semnalelor pe care noua majoritate de la Washington le-ar putea transmite Moscovei.

„Dacă acum Congresul vorbește despre un sprijin financiar puternic sau despre asistență militară, așa cum face și demonstrează Europa astăzi, atunci va fi un lucru pozitiv, care va avea un impact asupra lui Putin”, a afirmat Zelenski.

Declarațiile vin după o perioadă în care președintele ucrainean a încercat să îmbunătățească relația dificilă cu Donald Trump, marcată de confruntarea din Biroul Oval din februarie 2025, când a fost acuzat că nu ar fi suficient de recunoscător pentru ajutorul american.

În ultimele săptămâni, președintele SUA a luat mai multe decizii favorabile Moscovei, între care un acord privind importurile de motorină rusească și relaxarea sancțiunilor.

În paralel, Washingtonul pregătește reluarea negocierilor trilaterale cu Ucraina și Rusia, după o întrerupere de câteva luni. Emisarul prezidențial american Steve Witkoff a anunțat luni că delegațiile celor două țări se vor întâlni la Abu Dhabi, pe 10 și 11 noiembrie, cu medierea SUA.

Discuțiile vor aborda demersurile pentru încheierea războiului, aranjamentele de securitate postbelică și reducerea tensiunilor.