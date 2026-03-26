Zelenski: SUA au legat garanțiile de securitate pentru Ucraina de renunțarea la regiunea Donbas în favoarea Rusiei

Robert Lupițu
Statele Unite au legat oferta lor de garanții de securitate pentru un acord de pace în Ucraina de renunțarea de către Kiev la întreaga regiune estică Donbas în favoarea Rusiei, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina este pregătită să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski într-un interviu pentru Reuters, avertizând că această mișcare ar oferi Rusiei poziții defensive cheie și ar slăbi securitatea ucraineană — și europeană — pe termen lung.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump … [el] încă alege o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană”, a adăugat Zelenski, indicând ceea ce consideră a fi o schimbare a modului în care se concentrează Washingtonul pe această problematică.

Cedarea Donbasului a făcut parte dintr-un plan controversat în 28 de puncte pe care SUA l-au prezentat atât Kievului, cât și Moscovei anul trecut, amintește Politico. Conform acelui plan, Ucraina ar urma să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la încheierea războiului.

Zelenski a spus că Rusia mizează pe faptul că Washingtonul își va pierde interesul pentru negocieri pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, Moscova continuând să obțină câștiguri lente în estul țării.

Discuțiile privind garanțiile de securitate americane, pe care Ucraina le dorește pentru a accepta un acord de pace, sunt în curs, însă Zelenski a declarat în această săptămână că este nevoie de mai multă muncă înainte ca orice acord să fie finalizat.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Zelenski a mulțumit, de asemenea, Washingtonului pentru menținerea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană Patriot, în ciuda cererii concurente din partea țărilor din Orientul Mijlociu, dar a avertizat că aprovizionarea rămâne insuficientă, în condițiile în care Ucraina se confruntă cu bombardamente rusești susținute.

Din aceeași categorie

De la căutare la conversație: eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România 
Trump și Xi au reprogramat vizita liderului SUA la Beijing pentru 14-15 mai: “Va fi un eveniment monumental”; Liderul chinez, așteptat la Washington în acest an
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

