Zelenski susține că singura ”vindecare” pentru ”virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur la adresa liderului de la Kremlin, subliniind că Rusia își marchează eșecurile militare prin minciuni și propagandă.
„Putin minte liderii care încă mai vorbesc cu el atunci când spune că forțele de ocupație își ating obiectivele. De ani zile, ei sunt obligați să inventeze motive noi și noi pentru amânarea termenelor”, a declarat Zelenski, subliniind că singura „vindecare” pentru „virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional.
Liderul ucrainean a precizat că forțele Kievului continuă să respingă atacurile rusești în zonele Dobropillia, Pokrovsk și Kupyansk. Doar în contraofensiva din Dobropillia, pierderile totale ale Rusiei ar fi depășit 3.000 de militari, „majoritatea irecuperabile”, a subliniat liderul de la Kiev.
În același timp, președintele Ucrainei a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra unor orașe precum Cernihiv, Harkov, Odesa, Dnipro, Donețk și Herson, punctând că Moscova trebuie să răspundă pentru aceste crime.
Șeful statului a anunțat și intensificarea producției de drone și rachete în Ucraina, pentru a crește eficiența loviturilor asupra forțelor de ocupație.
La New York, liderul ucrainean a avut discuții cu partenerii internaționali și cu președintele SUA, Donald Trump. „Președintele Trump este foarte bine informat despre situația de pe front, despre ceea ce fac rușii și despre modul în care încearcă să înșele pe toată lumea. Soluțiile există, este esențial ca acordurile să fie puse în aplicare”, a mai adăugat înaltul oficial.
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Votul de duminică al moldovenilor va decide între ”viitorul european” și ”întunericul rusesc”
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj de încurajare cetățenilor Republicii Moldova, cu o zi înainte de alegerile parlamentare, pe care le consideră un moment decisiv pentru viitorul țării.
„28 septembrie este o zi decisiva pentru Republica Moldova, o zi care poate deschide ferm și pentru totodateauna ușa spre Europa, sau o poate închide pentru decenii”, a subliniat deputatul european, aratând că votul va decide între „viitorul european” și „întunericul rusesc”.
Potrivit acestuia, Europa înseamna democrație, siguranță, locuri de muncă, drepturi protejate, educație și investiții, în timp ce Rusia aduce doar „propagandă, șantaj, război și sărăcie.”
Eurodeputatul a amintit cât de important a fost pentru România parcursul european și a încurajat cetățenii moldoveni să nu se lase descurajați de forțele ostile: „Republica Moldova are ce căuta în Europa. Europa este casa ei și merită să ajungă acolo”.
„Dragi frați și surori de peste Prut, alegerea este în mâinile voastre. Mergeți la vot, spuneți clar ce fel de țară vreți să construiți. Alegeți viitorul. Alegeți Europa”, a transmis Gheorghe Falcă, subliniind că România și Uniunea Europeană sunt alături de Republica Moldova.
În final, europarlamentarul a avertizat că Rusia încearcă să influențeze procesul electoral, dar și-a exprimat încrederea că „viitorul nu se va lăsa șantajat, speranța nu va putea fi ucisă, iar calea spre libertate și mai bine nu va fi deturnată”.
Delegația Parlamentului European a sosit la Chișinău pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică
O delegație de deputați europeni a ajuns la Chișinău pentru a observa desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru această duminică, 28 septembrie, informează un comunicat oficial al Legislativului European.
De asemenea, din delegație fac parte și reprezentanți ai altor instituții internaționale, rolul lor fiind acela de a asigura un proces electoral liber și corect, în contextul intensificării atacurilor hibride și al tentativelor de interferență din partea Rusiei.
Printre membrii delegației se numără și eurodeputatul român Dan Barna, care va contribui la evaluarea modului în care autoritățile de la Chișinău gestionează scrutinul și la formularea concluziilor oficiale ale observatorilor internaționali.
Conferința de presă cu șeful delegației Parlamentului European și alți observatori internaționali este programată pentru luni, 29 septembrie, la ora 14.00 (CEST), la Chișinău, când vor fi prezentate primele constatări asupra procesului electoral.
Maia Sandu evocă “cele mai importante alegeri din istoria” țării: Rezultatul va decide dacă “vom adera la UE sau Rusia ne va trage înapoi într-o zonă gri”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un nou apel către cetățeni înaintea scrutinului de duminică, pe care îl consideră decisiv pentru viitorul țării.
„Duminica aceasta, Moldova se îndreaptă către cele mai importante alegeri din istoria sa. Rezultatul acestora va decide dacă ne vom consolida democrația și vom adera la UE sau dacă Rusia ne va trage înapoi într-o zonă gri, transformându-ne într-un risc regional”, a scris aceasta, pe X.
Maia Sandu a subliniat că doar cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a-și decide viitorul. „Viitorul Moldovei trebuie să fie decis de moldoveni, nu de Moscova”, a conchis ea.
This Sunday, Moldova heads into its most consequential election. Its outcome will decide whether we consolidate our democracy and join the EU, or whether Russia drags us back into a grey zone, making us a regional risk.
Moldova’s future must be decided by Moldovans, not Moscow.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) September 26, 2025
Citiți și Maia Sandu, un ultim apel la vot: Moldova este casa noastră și merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, inclusiv în închisori, acțiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al președintei Maia Sandu, a fost destructurată o rețea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informații militare GRU pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.
În același siaj, Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO.
Potrivit Executivului de la Chișinău, aceste „alerte” nu sunt decât „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul președintei Maia Sandu din 22 septembrie. Șefa statului avertizase atunci că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.
În comunicatul său, SVR a afirmat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”, susținând că „în această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei” și că s-ar „pregăti un desant NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei”.
