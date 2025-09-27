Zelenski susține că singura ”vindecare” pentru ”virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur la adresa liderului de la Kremlin, subliniind că Rusia își marchează eșecurile militare prin minciuni și propagandă.

„Putin minte liderii care încă mai vorbesc cu el atunci când spune că forțele de ocupație își ating obiectivele. De ani zile, ei sunt obligați să inventeze motive noi și noi pentru amânarea termenelor”, a declarat Zelenski, subliniind că singura „vindecare” pentru „virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional.

Liderul ucrainean a precizat că forțele Kievului continuă să respingă atacurile rusești în zonele Dobropillia, Pokrovsk și Kupyansk. Doar în contraofensiva din Dobropillia, pierderile totale ale Rusiei ar fi depășit 3.000 de militari, „majoritatea irecuperabile”, a subliniat liderul de la Kiev.

În același timp, președintele Ucrainei a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra unor orașe precum Cernihiv, Harkov, Odesa, Dnipro, Donețk și Herson, punctând că Moscova trebuie să răspundă pentru aceste crime.

Șeful statului a anunțat și intensificarea producției de drone și rachete în Ucraina, pentru a crește eficiența loviturilor asupra forțelor de ocupație.

La New York, liderul ucrainean a avut discuții cu partenerii internaționali și cu președintele SUA, Donald Trump. „Președintele Trump este foarte bine informat despre situația de pe front, despre ceea ce fac rușii și despre modul în care încearcă să înșele pe toată lumea. Soluțiile există, este esențial ca acordurile să fie puse în aplicare”, a mai adăugat înaltul oficial.