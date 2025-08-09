Zelenski, tranșant înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin: Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat că nu va ceda teritorii Rusiei, cu câteva zile înainte de întâlnirea programată între liderul american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în care se va discuta despre viitorul războiului din Ucraina, relatează BBC.

Întâlnirea dintre Statele Unite și Rusia este prevăzută să aibă loc pe 15 august, în Alaska.

Cu doar câteva ore înainte de a anunța această întrevedere, Trump sugerase că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului, declanșat în februarie 2022 prin invazia pe scară largă a Rusiei.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și a subliniat că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. El a adăugat că este pregătit să colaboreze cu partenerii pentru o pace „reală” și „durabilă”.

„Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus președintele ucrainean. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”

Declarațiile sale vin după ce Trump afirmase vineri, la Casa Albă, că „va exista un schimb de teritorii, spre binele ambelor părți”. „Este vorba despre teritorii pentru care s-a luptat de trei ani și jumătate, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a spus liderul american, fără a oferi detalii suplimentare despre cum ar arăta un astfel de plan.

Poziția de a sacrifica teritorii pentru pace a fost, potrivit presei, poziția constantă a lui Trump, însă Zelenski a arătat în mod repetat că acest lucru este inacceptabil conform Constituției Ucrainei și ar însemna să fie recompensată Rusia pentru declanșarea războiului.

Deși Zelenski a evitat să-l critice direct pe Trump, mesajul său pe rețelele sociale arată clar că nu acceptă o astfel de abordare.

„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a spus președintele ucrainean. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat el.

Întâlnirea Trump–Putin a fost anunțată vineri de liderul de la Casa Albă și confirmată ulterior de Kremlin, urmând ca detaliile să fie comunicate. Potrivit CBS News, care citează un oficial de rang înalt de la Casa Albă, există posibilitatea ca Zelenski să fie implicat în discuții, deoarece planificarea reuniunii este încă în curs.