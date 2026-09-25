Zelenski: Trump a luat o decizie finală. Ucraina va primi licențe pentru producția de rachete Patriot

SUA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Donald Trump i-a comunicat că a luat decizia de a permite Ucrainei să producă sub licență rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot, relatează Euronews. Liderul ucrainean nu a anunțat că licențele au fost deja acordate sau când ar putea începe producția.

„La ultima noastră întâlnire, președintele Trump mi-a subliniat că, da, a luat o decizie finală. Ucraina va primi licențe pentru producția de rachete Patriot”, a spus Zelenski într-un mesaj vocal transmis jurnaliștilor.

Cei doi președinți s-au întâlnit săptămâna aceasta la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Kievul solicită de mai mult timp atât noi livrări de rachete interceptoare, cât și dreptul de a le produce în Ucraina. Acestea sunt esențiale pentru apărarea împotriva rachetelor balistice lansate de Rusia.

Marți, după întâlnirea cu Trump, Zelenski a afirmat că echipele celor două țări continuă să lucreze la lansarea producției de interceptoare Patriot în Ucraina.

Anunțul vine după declarații contradictorii ale președintelui american. La summitul NATO din iulie, de la Ankara, Trump spusese că Statele Unite vor acorda Ucrainei licența și îi vor arăta cum să producă rachetele. La sfârșitul aceleiași luni, el a afirmat însă că nu fusese încheiat un acord și a invocat sensibilitatea transferului unei astfel de tehnologii.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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