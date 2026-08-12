Zelenski: Ucraina a transmis SUA propuneri pentru încheierea războiului. Rusia ar pregăti o nouă mobilizare în toamnă

Ucraina a trimis negociatorilor americani un set de propuneri privind încheierea războiului cu Rusia, a anunțat marți seară președintele Volodimir Zelenski, fără să ofere detalii despre conținutul documentului. Liderul de la Kiev a susținut, de asemenea, că Moscova pregătește o mobilizare de amploare după alegerile parlamentare din septembrie.

„Am transmis propunerile noastre părții americane. Statele Unite pot contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând prin apărare antiaeriană, și pot exercita presiuni asupra Rusiei, astfel încât planurile sale să se schimbe – de la prelungirea războiului la pregătirea încheierii lui”, a declarat Zelenski în mesajul publicat de Președinția ucraineană.

Anunțul intervine în contextul în care negocierile mediate de Washington au stagnat în ultimele luni. Reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care s-au aflat ultima dată la Moscova în ianuarie, ar urma să viziteze atât Rusia, cât și Ucraina, potrivit Reuters.

În același discurs, Zelenski a afirmat că serviciile ucrainene de informații dețin documente interne rusești care ar indica pregătirea unei noi mobilizări. Dovezile invocate de președintele ucrainean nu au fost făcute publice.

„Mobilizarea rusească este pregătită pentru toamnă, imediat după imitarea alegerilor parlamentare”, a susținut liderul de la Kiev.

Potrivit acestuia, Kremlinul ar urmări să folosească rezultatul scrutinului pentru a crea impresia că populația Rusiei sprijină continuarea războiului.

„După așa-numitele alegeri, el intenționează să mobilizeze rapid alte câteva sute de mii de ruși până la sfârșitul anului și încă un număr similar anul viitor”, a afirmat Zelenski, adăugând că recrutările s-ar desfășura în paralel cu atragerea militarilor pe bază de contract.

Președintele ucrainean a numit scrutinul din septembrie o „imitare a alegerilor” și a invocat excluderea partidului liberal Iabloko. Curtea Supremă a Rusiei a interzis luni formațiunii, singurul partid înregistrat oficial care se opune războiului, să participe la scrutin. Iabloko a anunțat că va contesta hotărârea.

Autoritățile ruse nu au confirmat pregătirea unei noi mobilizări. Fostul președinte Dmitri Medvedev declara în iulie că o asemenea măsură nu este necesară, susținând că aproximativ 200.000 de voluntari au semnat contracte cu armata rusă în prima jumătate a anului 2026.

Rusia a decretat o mobilizare „parțială” în septembrie 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei la scară largă împotriva Ucrainei.