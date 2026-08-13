Zelenski: Ucraina are doar o zecime din rachetele Patriot necesare pentru a opri atacurile balistice rusești. 5% din stocul SUA ar ajuta-o să treacă iarna

Ucraina dispune de numai o zecime din numărul de rachete interceptoare Patriot de care ar avea nevoie urgent pentru a contracara toate atacurile balistice rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat CNN.

Liderul ucrainean a explicat că scăderea livrărilor occidentale coincide cu o intensificare puternică a atacurilor lansate de Moscova.

„Anul acesta avem de două ori și jumătate mai puține rachete interceptoare decât în 2025. Rusia folosește lunar de două ori mai multe rachete balistice decât înainte”, a afirmat Zelenski.

Atacurile balistice rusești au crescut rapid în ultimele săptămâni și au vizat în mod repetat capitala Kiev. Potrivit CNN, stocurile ucrainene de rachete Patriot sunt aproape epuizate, ceea ce a lăsat unele orașe fără o protecție eficientă în fața bombardamentelor. Sistemele Patriot reprezintă principalul mijloc aflat la dispoziția Ucrainei pentru interceptarea rachetelor balistice rusești avansate.

Zelenski a estimat că un număr de rachete echivalent cu 5% din stocul actual al Statelor Unite ar permite Ucrainei să-și protejeze populația în timpul iernii, iar 10% ar fi suficient pentru neutralizarea tuturor rachetelor balistice lansate de Rusia.

„Dacă ne vând 5%, vom trece iarna și vom salva vieți. Dacă ne pot vinde 10%, vom distruge toate rachetele balistice rusești. Eu am 1%”, a declarat președintele ucrainean.

Potrivit propriilor sale estimări, Ucraina dispune în prezent de un număr de interceptoare echivalent cu aproximativ 1% din stocul american, ceea ce reprezintă doar o zecime din necesarul total indicat de Kiev.

Zelenski a spus că își petrece o mare parte din timp încercând să obțină noi rachete prin discuții cu Washingtonul și cu aliații Ucrainei. Unele dintre negocieri ar implica schimburi de capabilități militare pe care liderul ucrainean a preferat să nu le facă publice, precizând însă că acestea respectă legea.

Deficitul global de interceptoare Patriot a fost accentuat de războiul dintre Statele Unite și Iran, în timpul căruia forțele americane și statele din Golf au utilizat zeci de rachete pentru a contracara atacurile iraniene cu rachete și drone.

O altă soluție analizată este producerea interceptoarelor Patriot în Ucraina. Donald Trump a afirmat, în timpul summitului NATO de la Ankara, că Washingtonul ar putea acorda Kievului o licență de producție, însă ulterior a declarat că nu este sigur dacă va autoriza un asemenea transfer de tehnologie.

Reprezentanți ai companiilor americane implicate în producerea sistemului Patriot au purtat discuții la Kiev, fără ca până acum să fie anunțat un acord. La 23 iulie, Președinția ucraineană a anunțat că Zelenski s-a întâlnit cu o delegație Raytheon pentru a discuta cooperarea privind apărarea antiaeriană și producerea în comun a rachetelor.

„Sper că o voi obține. În acest moment nu am 5% și nu am nici aprobarea. Pentru mine, aceasta este una dintre cele mai mari provocări de la începutul războiului”, a spus Zelenski despre licența americană.

Președintele ucrainean a abordat în interviu și negocierile pentru încheierea războiului, confirmând că Kievul a transmis Washingtonului noi propuneri. El a cerut o implicare americană mai puternică și o presiune suplimentară asupra Moscovei, apreciind că Vladimir Putin nu intenționează în prezent să oprească războiul.

Zelenski a respins din nou posibilitatea ca Ucraina să cedeze restul teritoriilor din Donbas revendicate de Rusia. În opinia sa, orice acord trebuie însoțit de garanții de securitate capabile să împiedice Moscova să-și refacă forțele și să declanșeze o nouă ofensivă după o perioadă de pauză.

Liderul ucrainean a mai afirmat că împărtășește evaluările occidentale potrivit cărora Putin ar putea încerca, în viitor, să testeze unitatea NATO printr-o acțiune împotriva unuia dintre statele mai mici de pe flancul estic al Alianței.