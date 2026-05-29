Zelenski: Ucraina este pregătită să sprijine securitatea României, așa cum România ne-a ajutat să ne apărăm împotriva Rusiei în ultimii cinci ani

Ucraina este pregătită să contribuie la securitatea României, în contextul cooperării dintre cele două state în fața amenințărilor generate de Rusia, a afirmat vineri seară președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o convorbire telefonică pe care a avut-o cu președintele Nicușor Dan după ce o dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută pe acoperișul unei clădiri rezidențiale din Galați, rănind două persoane.

„Am avut o convorbire cu președintele României, Nicușor Dan. În numele tuturor ucrainenilor, mi-am exprimat sprijinul pentru România și am transmis urări de însănătoșire grabnică celor răniți în urma atacului cu drone rusești de noaptea trecută asupra unui bloc de locuințe din Galați. Este important că România a reacționat într-un mod principial, rapid și ferm la ceea ce s-a întâmplat”, a scris Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Ucraina este pregătită să sprijine securitatea României, așa cum România ne-a ajutat constant să ne apărăm împotriva atacurilor rusești în ultimii cinci ani. Încă de noaptea trecută, militarii noștri au fost în contact, iar acum am discutat despre o coordonare suplimentară la nivelul echipelor noastre”, a mai afirmat Zelenski.

I spoke with @NicusorDanRO, the President of Romania. On behalf of all Ukrainians, I expressed support for Romania and wished a speedy recovery to those injured in last night’s Russian drone strike on a residential building in Galați. It is important that Romania has responded in… pic.twitter.com/3mOI73dcNF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2026

Acesta a adăugat că autoritățile de la Kiev și București vor continua coordonarea în domeniul securității.

„Vom rămâne în comunicare permanentă cu România și vom continua să lucrăm împreună pentru a proteja vieți împotriva oricăror posibile amenințări rusești”, a mai transmis liderul de la Kiev, în vreme ce Nicușor Dan a precizat că a convenit cu omologul ucrainean accelerarea cooperării dintre România și Ucraina în domeniul producției comune de drone.

De altfel, Zelenski a propus României dezvoltarea unui „Drone Deal”, un format de cooperare în domeniul tehnologic și de apărare, în cadrul discuțiilor purtate pe 13 mai la summitul B9 de la București cu președintele Nicușor Dan.

Atunci, liderul de la Kiev a afirmat și că acordul dintre România și Ucraina privind apărarea împotriva dronelor va fi finalizat „în scurt timp”.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, pe 12 martie, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic. Prin lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România, primul proiect vizat este localizarea rapidă a producției de drone ucrainene, în cadrul unei cooperări finanțate cu 200 de milioane de euro prin mecanismul european SAFE, menită să sprijine apărarea Ucrainei și să consolideze industria de apărare a celor două state.