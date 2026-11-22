Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat că aderarea țării sale la NATO reprezintă cea mai clară garanție de securitate pentru Ucraina, subliniind că integrarea acesteia ar contribui și la consolidarea Alianței.

„Chestiunea NATO a fost abordată în cadrul Coaliției de Voință, la Berlin. Aliații înțeleg că cea mai clară garanție de securitate pentru Ucraina este aderarea la NATO. Iar cea mai clară modalitate de a consolida NATO este integrarea Ucrainei în Alianță. Acest lucru este în beneficiul ambelor părți: Ucraina și NATO”, a precizat șeful statului într-un mesaj postat pe contul X.

The NATO issue was raised at the Coalition of the Willing in Berlin. The Allies understand that the clearest security guarantee for Ukraine is NATO membership. And the clearest way to strengthen NATO is to bring Ukraine in. This works for both sides: Ukraine and NATO. As for NATO Article 5-like security guarantees: Article 5 is about collective defense. For Ukraine, it’s not clear yet, because we still don’t have a full answer about what this collective would be, how it would defend us, and whether it would be ready to repel the aggressor. But if we have something “Article 5-like,” then there are a lot of questions about this “like.” The answers should not just be words – this has to be on paper. We have to guarantee Ukraine, our citizens first and foremost, and all of Europe that security guarantees for Ukraine will be strong not only for these two years while President Trump is the President of the United States, but beyond that as well. We’re fighting to defend our country not just for two years. And we need security guarantees not for two years, but forever. Even if Putin and Trump are friends, as it turned out recently, the idea that Putin might be afraid to do something, to launch another aggression for two years only, does not work for us. That’s not a strong peace. That’s a two-year pause. From answers to journalists’ questions. (1/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2026

Referitor la Articolul 5, Zelenski susține că în cazul Ucrainei lucrurile nu sunt încă clare, deoarece nu există un răspuns complet cu privire la cine ar face parte din acest mecanism colectiv, cum ar apăra Ucraina și dacă ar fi pregătit să respingă agresorul.

„Dar dacă vom avea ceva «similar articolului 5», atunci apar numeroase întrebări legate de această «similaritate». Răspunsurile nu trebuie să rămână doar la nivelul declarațiilor, ci trebuie consemnate în scris. Trebuie să garantăm Ucrainei, în primul rând cetățenilor noștri, dar și întregii Europe, că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi solide nu doar în acești doi ani în care președintele Trump se află la conducerea Statelor Unite, ci și după încheierea mandatului său”, a mai precizat acesta.

Zelenski face apel la garanții de securitate permanente, nu doar pentru doi ani: „ Nu luptăm pentru a ne apăra țara doar timp de doi ani. Și nu avem nevoie de garanții de securitate pentru doi ani, ci pentru totdeauna.”

„Chiar dacă Putin și Trump sunt prieteni, așa cum s-a dovedit recent, ideea că Putin s-ar putea teme să facă ceva, să lanseze o nouă agresiune doar pentru o perioadă de doi ani, nu este acceptabilă pentru noi. Aceasta nu este o pace solidă. Este o pauză de doi ani”, a declarat Volodimir Zelenski.