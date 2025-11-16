Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe platforma X, că începe un nou turneu european, cu opriri importante în Grecia, Franța și Spania. Scopul vizitei este dublu, respectiv asigurarea securității energetice a Ucrainei înainte de iarnă și consolidarea apărării aeriene a țării în fața atacurilor rusești.

„Astăzi am pregătit un acord cu Grecia privind importurile de gaze pentru Ucraina, care va reprezenta o nouă rută de aprovizionare pentru a ne asigura importurile pentru iarnă”, a declarat Zelenski, estimând valoarea contractului la aproape 2 miliarde de euro.

El a mai precizat că „avem deja acorduri pentru finanțarea importurilor de gaze”, sprijinind astfel pierderile din producția internă cauzate de bombardamentele rusești.

Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

„Guvernul Ucrainei a alocat fondurile necesare, iar partenerii europeni ne ajută. Băncile europene, sub garanțiile Comisiei Europene, ne ajută. Norvegia ne ajută. Lucrăm intens și cu partenerii americani”, a afirmat liderul de la Kiev.

Pe lângă acest acord energetic considerat vital, Zelenski a dezvăluit că „un acord istoric a fost pregătit cu Franța”, unde urmează să ajungă luni.

„Va exista un sprijin semnificativ pentru aviația noastră de luptă, pentru apărarea aeriană și pentru alte capacități de apărare”, a indicat președintele ucrainean, sugerând că Parisul va continua să contribuie la consolidarea capacității militare a Ucrainei. Franța a livrat deja, în trecut, avioane Mirage și sisteme de apărare antiaeriană Kievului.

Președintele ucrainean a subliniat în mesajul său că „prioritățile noastre de astăzi sunt apărarea aeriană, sistemele și rachetele pentru apărare aeriană”, adăugând că „după fiecare atac rusesc, ne asigurăm refacerea capacităților”. El a subliniat că „nu este ușor, dar reușim”.

Marți, Zelenski va ajunge în Spania, o țară despre care a precizat că „s-a alăturat partenerilor noștri în inițiative care chiar ne ajută”. Președintele a promis că vizita va fi „productivă”, lăsând să se înțeleagă că și Madridul va contribui la eforturile de consolidare a apărării aeriene ucrainene.

În mesajul său, liderul de la Kiev s-a arătat optimist privind continuarea sprijinului occidental, atât pe plan militar, cât și energetic și diplomatic: „Acesta este lucrul care ajută cu adevărat Ucraina să se apere și să-și atingă obiectivele și sarcinile”.

Zelenski a încheiat cu o referire la eforturile de a relua negocierile și schimburile de prizonieri: „Multe întâlniri, negocieri și apeluri au loc într-un ritm susținut pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a mai afirmat președintele ucrainean.