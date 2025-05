Zelenski, vizită de stat în Cehia, pentru discuții privind continuarea sprijinului militar și eforturile pentru pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și prima doamnă Olena Zelenska au sosit sâmbătă, 4 mai, în Cehia, pentru o vizită oficială de stat, a confirmat Administrația Prezidențială cehă. Liderul ucrainean a anunțat vizita și pe platforma X, iar la Aeroportul Václav Havel a fost întâmpinat de ministrul ceh de externe, Jan Lipavský.

În cursul după-amiezii, Zelenski și soția sa vor fi primiți la Castelul Praga de președintele Cehiei, Petr Pavel, și de prima doamnă, Eva Pavlová, marcând prima vizită a liderului ucrainean în Cehia de la cea din iulie 2023. Luni, Zelenski va avea întrevederi cu alți oficiali de rang înalt, inclusiv cu premierul Petr Fiala.

Together with the First Lady, we have arrived in the Czech Republic on an official visit. Meetings are scheduled with President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala, with the heads of the Chamber of Deputies and the Senate, leaders of parliamentary factions, as well as with… pic.twitter.com/ZgI7PGIF93

