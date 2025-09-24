U.E.
„Zidul european al dronelor” poate fi gata în 12 luni, afirmă comisarul pentru apărare Andrius Kubilius: „Ducem lipsă de capacități pentru detectarea dronelor”
Uniunea Europeană își poate îmbunătăți semnificativ în 12 luni capacitățile de detectare a dronelor, dar va dura mai mult timp să dezvolte o rețea completă terestră și maritimă capabilă de a urmări și de a distruge ținte, a declarat comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius, relatează Euractiv, citat de Agerpres.
Ideea unui aşa-numit „zid al dronelor” a obţinut sprijin în interiorul Uniunii Europene după recentele incursiuni de drone ruse în spaţiul aerian al unor ţări din estul UE.
„Trebuie să înţelegem că ducem lipsă de capacităţi pentru detectarea dronelor. Poate avem o bună capacitate de a detecta avioane şi rachete, dar dronele au specificul lor – zboară foarte jos şi sunt mici”, a declarat Kubilius.
Reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. La discuții va lua parte și Ucraina.
Reuniunea urmărește să ofere o continuare concretă vizitei efectuate la începutul lunii septembrie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în statele aflate la frontierele estice ale Uniunii Europene. Necesitatea unui sistem comun anti-drone a devenit mai urgentă după incidentele recente semnalate în Polonia și România.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
U.E.
Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, afirmă Friedrich Merz
Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, a afirmat miercuri cancelarul Friedrich Merz, care a apărat proiectul de buget pentru 2026 în timpul unei dezbateri parlamentare majore, transmite DPA, potrivit Agerpres.
Din rațiuni de politică internă, Friedrich Merz a ales să rămână la Berlin în săptămâna când majoritatea liderilor lumii se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU.
Situația internațională tensionată a fost una din temele esențiale ale discursului său din Bundestag (camera inferioară a parlamentului german). Șeful executivului de la Berlin a susținut că „întreaga comunitate occidentală de valori se află poate în fața celui mai mare test”, în contextul conflictelor în desfășurare și al disputelor comerciale.
Insecuritatea are consecințe directe pentru economia germană, care este orientată spre piețele globale și depinde de o ordine mondială bazată pe reguli, a subliniat cancelarul Germaniei.
Merz a accentuat că industria auto, siderurgia și industria chimică trebuie să rămână sectoare esențiale ale economiei germane. El a adăugat că până la finalul anului guvernul german pe prezenta propuneri concrete pentru reformarea sistemului de pensii.
„Doar o economie orientată spre creștere va genera resursele de care avem nevoie pentru a finanța infrastructura, a practica solidaritatea și a garanta securitatea socială pe termen lung”, a mai spus Friedrich Merz.
Totuși, el a respins criticile venite de la partidele de opoziție potrivit cărora guvernul intenționează să taie sistemul de asistență socială al țării.
CONSILIUL DE SECURITATE
La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Antonio Costa a făcut apel la Rusia să vină la masa negocierilor și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut apel la Rusia, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, să vină la masa negocierilor, să oprească crimele și distrugerile și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine.
„Ucraina luptă pentru însăși principiile Cartei Națiunilor Unite: suveranitatea, integritatea teritorială, respectul față de granițele recunoscute internațional și dreptul de a-și alege propriul destin. Nu putem rescrie istoria. Acest război a început printr-un atac nejustificat și ilegal al Rusiei”, a punctat Costa în discursul său.
Antonio Costa a subliniat că există o singură cauză a acestui război – refuzul Rusiei de a recunoaște dreptul Ucrainei de a-și decide propriul viitor – și a precizat că pacea în Ucraina nu este doar în interesul Kievului sau al Europei, ci reprezintă interesul comunității globale.
„Dacă acceptăm invazia Rusiei în Ucraina, nicio țară nu va mai fi vreodată în siguranță. Pacea trebuie să fie prioritatea principală a comunității internaționale. Uniunea Europeană va continua să lucreze pentru a pune capăt acestui război de agresiune și pentru a sprijini Ucraina în toate modurile posibile. Un armistițiu, la care Ucraina și-a exprimat deja acordul, este primul pas”, a adăugat președintele Consiliului European.
El a făcut apel la comunitatea internațională să se implice activ în eforturile de pace, cu respect deplin față de Carta Națiunilor Unite și a subliniat că Uniunea Europeană susține eforturile președintelui american Donald Trump pentru pace.
„Și mi-ar plăcea să văd China, de asemenea membru permanent al acestui Consiliu, contribuind la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina. Pentru a pune capăt agresiunii, UE va continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni. Pentru a asigura o pace durabilă, UE, în cadrul Coaliției celor Dispuși, este pregătită să contribuie cu garanții de securitate concrete pentru Ucraina”, a punctat Antonio Costa.
În încheiere, președintele Consiliului European a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei în parcursul său spre aderarea deplină la Uniunea Europeană va continua, pentru a răspunde aspirațiilor poporului său.
„Momentul pentru pace este acum. Și acum este timpul ca Rusia să pună capăt acestei agresiuni”, a concluzionat Antonio Costa.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului PPE dedicată sectorului agricol
Europarlamentarul Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului Popularilor Europeni din Parlamentul European dedicată sectorului agricol.
Ieri, 23 septembrie, în prezența Comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, și a președintelui Grupului PPE, Manfred Weber, a fost lansată EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului PPE dedicată sectorului agricol.
„Am avut onoarea de a fi ales Vicepreședinte al acestei structuri, care va constitui punctul de pornire al strategiei PPE pentru agricultură. Le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată și îi asigur că voi pune întreaga mea experiență și energie în slujba fermierilor europeni și a comunităților rurale. PPE va rămâne vocea fermierilor și a satului european, iar agricultura este pentru noi un sector strategic, esențial pentru securitatea alimentară și pentru viața rurală”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Aflat la cel de-al treilea mandat de europarlamentar, Daniel Buda este în prezent vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European și membru în Comisia pentru dezvoltare regională.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, afirmă Friedrich Merz
De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Antonio Costa a făcut apel la Rusia să vină la masa negocierilor și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine
Eurodeputatul Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului PPE dedicată sectorului agricol
OCDE-Roadmaps to New Nuclear 2025: România își reafirmă angajamentul de a dezvolta proiecte pe energie nucleară, dar insistă pentru o finanțare mai clară
Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei
„Zidul european al dronelor” poate fi gata în 12 luni, afirmă comisarul pentru apărare Andrius Kubilius: „Ducem lipsă de capacități pentru detectarea dronelor”
UE lansează Parteneriatul ”One Health” împotriva rezistenței la antimicrobiene, în valoare de 253 mil euro
Prima ediție a Caravanei Smart City România: ICI București a prezentat perspectivele și direcțiile de dezvoltare pentru digitalizarea administrației publice
Șefa diplomației britanice: Regatul Unit este pregătit să acționeze la încălcările „provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”