„Zidul european al dronelor” poate fi gata în 12 luni, afirmă comisarul pentru apărare Andrius Kubilius: „Ducem lipsă de capacități pentru detectarea dronelor”

Uniunea Europeană își poate îmbunătăți semnificativ în 12 luni capacitățile de detectare a dronelor, dar va dura mai mult timp să dezvolte o rețea completă terestră și maritimă capabilă de a urmări și de a distruge ținte, a declarat comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius, relatează Euractiv, citat de Agerpres.

Ideea unui aşa-numit „zid al dronelor” a obţinut sprijin în interiorul Uniunii Europene după recentele incursiuni de drone ruse în spaţiul aerian al unor ţări din estul UE.

„Trebuie să înţelegem că ducem lipsă de capacităţi pentru detectarea dronelor. Poate avem o bună capacitate de a detecta avioane şi rachete, dar dronele au specificul lor – zboară foarte jos şi sunt mici”, a declarat Kubilius.

Reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. La discuții va lua parte și Ucraina.

Reuniunea urmărește să ofere o continuare concretă vizitei efectuate la începutul lunii septembrie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în statele aflate la frontierele estice ale Uniunii Europene. Necesitatea unui sistem comun anti-drone a devenit mai urgentă după incidentele recente semnalate în Polonia și România.

Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.