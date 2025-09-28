Ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova este una ”istorică”. Nicușor Dan îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să meargă la vot

Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat duminică pe basarabenii din România să participe la alegerile parlamentare, subliniind că pentru Republica Moldova este o zi „decisivă” și „istorică”.

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

Întrebat despre posibila direcție a Republicii Moldova după scrutin, dacă va continua parcursul european sau se va apropia de Rsuia, președintele a evitat să facă preducții, menționând că nu dorește să fie interpretat greșit.

„Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze în niciun fel vreo declarație de a mea, evident că am o opinie. Ãsta este singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot”, a transmis șeful statului.

Scrutinul de duminică este considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova, având în vedere mizele pentru viitorul său european.