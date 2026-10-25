Ziua Armatei României. Președintele Senatului: „Contextul de securitate actual ne reamintește în fiecare zi cât de valoroasă este pacea”

Contextul actual de securitate ne reamintește cât de valoroasă este pacea și cât de importantă este siguranța fiecărui cetățean, a declarat duminică președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu ocazia Zilei Armatei Române.

„Sărbătorim Ziua Armatei României – prilej de recunoștință față de cei care au îmbrăcat și față de cei care îmbracă astăzi uniforma militară. Cinstim memoria eroilor care au plătit prețul suprem pentru libertatea și integritatea țării noastre și le mulțumim militarilor activi, în rezervă și în retragere pentru devotamentul lor neobosit. Marcăm astăzi, totodată, 82 de ani de la eliberarea de sub ocupație străină a ultimelor localități românești, orașul Carei fiind unul dintre ele. Este deci un moment istoric de referință pentru independența și demnitatea națională”, a spus Abrudean la ceremonia organizată de Ziua Armatei Române, de la Carei, potrivit Agerpres.

De asemenea, Mircea Abrudean a subliniat că, în fața provocărilor din regiune, prioritățile fundamentale ale României rămân securitatea națională, protecția teritoriului și siguranța cetățenilor români.

El a adăugat că o armată dotată la standarde moderne și bine antrenată este „scutul nostru cel mai puternic” și garanția că România rămâne un stat sigur, stabil și protejat.

„E nevoie să continuăm să investim strategic în echipamente moderne, în instruirea la cele mai înalte standarde alături de aliații noștri din NATO, în consolidarea industriei naționale de apărare și a parteneriatelor noastre strategice, cum este cel cu Statele Unite ale Americii. Responsabilitatea noastră directă și continuă este aceea de a ne asigura că fiecare colț al țării și fiecare cetățean român se află în deplină siguranță”, a afirmat acesta.

Abrudean le-a transmis militarilor că profesionalismul, disciplina și spiritul lor de sacrificiu „ne dau tuturor încredere în viitor”.

„Dincolo de discursurile oficiale și de cifrele privind apărarea, dincolo de termenul abstract de sacrificiu, știm că în spatele fiecărei misiuni îndeplinite se află rigoare, renunțări și un efort uman constant pe care instituțiile statului au datoria să le recunoască și să le respecte la justa lor valoare. De aceea, în numele Senatului României și în nume personal, vă transmit întreaga mea apreciere pentru demnitatea cu care vă îndepliniți datoria față de Țară. Și le mulțumesc și familiilor dumneavoastră pentru înțelegere și sprijin”, a încheiat președintele Senatului.