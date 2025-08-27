Ziua deciziilor majore pentru “Germania Apărării”: Merz înființează Consiliul Național de Securitate, Berlinul introduce serviciul militar voluntar și Rheinmetall inaugurează cea mai mare fabrică de armament din Europa

Germania a marcat miercuri o zi de cotitură pentru politica sa de apărare și securitate, odată cu adoptarea unor măsuri considerate decisive pentru consolidarea rolului său în NATO și în arhitectura europeană de securitate. Guvernul federal condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat înființarea Consiliului Național de Securitate și a lansat proiectul de lege pentru un nou model de serviciu militar voluntar, în vreme ce în nordul țării a avut loc inaugurarea celei mai mari fabrici de muniție din Europa, construită de Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament.

La mai bine de trei și jumătate de la debutul conceptului “Zeitenwende“, asumat de fostul guvern pe fondul invaziei militare a Rusiei în Ucraina și care a condus la prima strategie de securitate națională a Germaniei, deciziile de miercuri sunt alimentate de presiunile tot mai mari generate de invazia Rusiei în Ucraina, de noile obiective NATO privind pregătirea de luptă și de necesitatea Germaniei de a-și asuma un rol mai proeminent în apărarea europeană.

Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, a avertizat cancelarul Merz, subliniind că Berlinul își adaptează instituțiile, armata și industria de apărare la noua realitate geopolitică.

Guvernul german adoptă proiectul de lege pentru serviciul militar voluntar

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că guvernul a aprobat un proiect de lege privind serviciul militar voluntar, în contextul eforturilor de a crește semnificativ recrutările de trupe.

Noul model propus de Pistorius se bazează în mare parte pe voluntariat, fără planuri pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Obiectivul este creșterea numărului de soldați activi de la 180.000 la 260.000 până la începutul anilor 2030, pentru a răspunde noilor ținte de forțe stabilite de NATO.

Într-o conferință de presă după adoptarea propunerii, cancelarul german Friedrich Merz a declarat: „Din perspectiva de astăzi, sunt încrezător că vom atinge inițial cifrele de care avem nevoie.” Merz a subliniat, de asemenea, că Rusia reprezintă și va rămâne pentru mult timp cea mai mare amenințare la adresa securității Europei.

Parlamentarii urmează să dezbată riguros proiectul de lege și ar putea adăuga modificări înaintea aprobării finale.

Potrivit Ministerului german al Apărării, Pistorius dorește crearea unui nou model de serviciu militar fără modificarea Constituției. Proiectul urmărește întărirea capacităților defensive, cu rezerviștii jucând un rol esențial.

Cabinetul aprobă înființarea Consiliului Național de Securitate

Guvernul german a aprobat, în cadrul unei ședințe de cabinet la care a participat și comandamentul suprem al Forțelor NATO în Europa, și crearea unui Consiliu Național de Securitate (Nationaler Sicherheitsrat – NSR), menit să eficientizeze politica de securitate și capacitatea de decizie în situații de criză.

CNS, prezidat de cancelarul Friedrich Merz, se va reuni periodic și va avea atribuții și în prognoza strategică și planificare. Din consiliu vor face parte miniștri cheie, dar și oficiali din state aliate și organizații precum Uniunea Europeană și NATO.

Today, Germany has followed the example of many of its #NATO allies by deciding to establish a national security council. Called #NationalerSicherheitsrat, it will be tasked with coordinating and making final decisions on internal, external, digital & economic security issues. pic.twitter.com/adNX0uWPL2 — Munich Security Conference (@MunSecConf) August 27, 2025

Merz a legat înființarea Consiliului Național de Securitate și majorarea trupelor de amenințarea reprezentată de Rusia. „Rusia desfășoară de mult timp atacuri hibride împotriva noastră”, a declarat acesta, denunțând „interferențele masive” în democrația germană și atacurile direcționate asupra securității IT.

Rheinmetall inaugurează o nouă fabrică de muniție

Deciziile politice luate la Berlin au fost prelungite și la nivel de capabilități militare. Cel mai mare producător de armament din Europa, Rheinmetall, a inaugurat la o fabrică pentru producerea de muniție de artilerie, în Unterlüss, lângă Hanovra.

Directorul general al companiei, Armin Papperger, a anunțat că producția obuzelor de calibru 155 mm va crește treptat și va ajunge la 350.000 de unități pe an până în 2027. Fabrica din Unterlüß, nordul Germaniei, va fi cea mai mare din Europa, iar Papperger spune că unități similare pot fi construite într-un ritm apropiat și în alte țări NATO.

Aceste uzine ar putea contribui la crearea unui „ecosistem european de apărare”, a afirmat Papperger în cadrul unui eveniment la care au participat secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, și vicecancelarul Lars Klingbeil.

„Construcția acestei fabrici dovedește că Germania poate acționa rapid atunci când miza este cu adevărat importantă”, a declarat Papperger.

„Europa și America schimbă tendința în domeniul producției de apărare, cu fonduri disponibile și putere de foc reală și inovare provenite din industriile noastre. Trebuie să menținem producția la un nivel ridicat și să profităm de oportunități pentru a face mai multe împreună”, a declarat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul evenimentului.

Great visit to the new Rheinmetall artillery plant in Unterlüß with Armin Papperger, @LarsKlingbeil, Boris Pistorius & SACEUR Gen. Grynkewich.

Defence industry across Europe & North America matters more than ever. As we invest more in defence we also need to ramp up production.… pic.twitter.com/dqVyqhudsA — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 27, 2025

Noua unitate, a cărei piatră de temelie a fost pusă în februarie 2024, presupune o investiție totală de 500 de milioane de euro.

România și Rheinmetall au anunțat construcția în țara noastră a celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție

În cadrul aceluiași eveniment, România și Rheinmetall au semnat acordul prin care gigantul german va construi în țara noastră o fabrică de pulberi pentru muniție în valoare de 535 de milioane de euro.

Fabrica, despre care ministrul economiei a subliniat că are “șansa să fie cea mai performantă din lume”, va fi realizată la Victoria, în județul Brașov, și în cadrul acesteia, statul român, împreună cu Rheinmetall, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune. Construcția va începe în anul 2026 și va presupune crearea a 700 de locuri de muncă directe în zonă.

O parte din finanțarea pentru această uzină va veni și de la nivel european. Comisia Europeană a alocat în 2024 o sumă de 500 milioane de euro prevăzută în Actul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP) pentru a permite industriei europene de apărare să își sporească capacitatea de producție de muniții la 2 milioane obuze pe an până la sfârșitul anului 2025. Suma respectivă viza și un proiect comun Germania – România de 47 de milioane de euro.