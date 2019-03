Ziua Europeană a Victimelor Terorismului. Președintele PPE Joseph Daul: Nu vom ceda în fața fricii și vom continua să apărăm valorile și principiile noastre

Negociatorul-şef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat luni că europenii au făcut propuneri pentru a scoate discuţiile privind Brexit-ul din impas, iar negocierile au loc acum între guvern şi deputaţii britanici, relatează AFP, potrivit Agerpres.

,,Am făcut propuneri constructive pe care le-am reamintit vineri”, a declarat Barnier la sosirea sa la o reuniune cu ambasadorii a 27 de state membre ale UE la Bruxelles. ‘,,Am discutat tot weekend-ul, iar acum discuţiile, negocierile, sunt între guvernul de la Londra şi parlamentul de la Londra”, a adăugat el.

Europenii cred că au atins limita concesiilor pe care le puteau face guvernului britanic pentru a-i permite să-i convingă pe deputaţii săi să sprijine tratatul negociat între Londra şi Bruxelles, în cursul unor voturi decisive prevăzute în această săptămână.

Barnier a prezentat vineri seara, într-o serie de postări pe Twitter, ultimele propuneri europene. El a subliniat îndeosebi faptul că UE este gata să dea o valoare ,,constrângătoare din punct de vedere juridic” unor angajamente luate deja într-o scrisoare co-semnată de către preşedinţii Consiliului European şi Comisiei Europene pe 14 ianuarie a.c.

👇 I briefed EU27 Ambassadors and EP today on the ongoing talks with #UK. Following the EU-UK statement of 20 Feb, the EU has proposed to the UK a legally binding interpretation of the #Brexit Withdrawal Agreement. Most importantly:

— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 8, 2019