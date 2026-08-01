Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Comisia Europeană își reafirmă angajamentul de a combate discriminarea, rasismul și ura în toate formele lor

Înaintea Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor, marcată anual la 2 august, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vicepreședinta executivă Roxana Mînzatu și comisarul european pentru egalitate Hadja Lahbib au reafirmat angajamentul Uniunii Europene de a păstra vie memoria victimelor și de a combate rasismul, discriminarea și discursul instigator la ură împotriva romilor.

„Astăzi marcăm cea de-a optzeci și doua aniversare a unuia dintre cele mai întunecate capitole din istoria Europei. În noaptea de 2 august 1944, 4.300 de copii, femei și bărbați romi și sinti au fost uciși la Auschwitz-Birkenau. Aceștia s-au numărat printre cei peste 500 000 de romi care și-au pierdut viața în timpul Holocaustului – un genocid care a distrus familii, comunități și culturi și care a revendicat cel puțin un sfert din populația romă care trăia în Europa la momentul respectiv”, au transmis acestea într-o declarație comună.

Ursula von der Leyen, Roxana Mînzatu și Hadja Lahbib au amintit că, timp de decenii, suferința victimelor rome și sinti a fost trecută cu vederea, iar vocile acestora au rămas neauzite.

„Astăzi, le onorăm memoria și reafirmăm responsabilitatea noastră comună de a ne asigura că acest capitol al Holocaustului nu este niciodată uitat sau diminuat. Pe măsură ce vocile supraviețuitorilor devin din ce în ce mai puține cu fiecare an care trece, responsabilitatea noastră de a le păstra memoria crește. În fiecare an, marcăm 2 august ca Ziua europeană de comemorare a Holocaustului romilor. Amintindu-ne trecutul, ne reafirmăm angajamentul de a preveni repetarea unor astfel de atrocități”, au subliniat acestea.

Cele trei reprezentante ale Comisiei Europene au arătat că lecțiile trecutului trebuie însoțite de acțiuni împotriva nedreptăților din prezent, avertizând că atitudinile negative față de romi continuă să genereze excluziune socială, discriminare sistemică și violență. Acestea au calificat situația drept inacceptabilă și au reafirmat angajamentul Uniunii Europene de a combate discriminarea, rasismul și ura în toate formele lor.

„Suntem uniți împotriva discriminării, rasismului și urii în toate formele lor. Confruntarea cu această moștenire este un pilon fundamental al Cadrului nostru strategic pentru romi 2020-2030, care promovează incluziunea romilor în toate aspectele vieții”, se mai arată în declarația comună.

În finalul declarației, von der Leyen, Mînzatu și Lahbib au amintit că Strategia UE de combatere a rasismului pentru perioada 2026–2030, adoptată recent, recunoaște în mod explicit atitudinile negative față de romi drept o formă distinctă și gravă de rasism, care necesită măsuri specifice.

„Păstrăm amintirea victimelor în inimile noastre și nu le vom uita niciodată. Ne reînnoim angajamentul de a susține valorile pe care este construită Uniunea noastră. Prin rememorare, educație și acțiune hotărâtă, putem construi o Uniune în care fiecare persoană să poată trăi în demnitate, egalitate și libertate. Ura nu-și are locul în Europa. Na bisteras. Nu vom uita niciodată”, au conchis acestea.