Ziua Europei: 73 de ani de la Declarația Schuman. Ce propunea documentul de la 9 mai 1950, piatra de temelie a Uniunii Europene de astăzi

În mesajul său de Ziua Europei, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a evidențiat nevoia vizibilă de pace, îndemnând, în acest sens, la cât mai multă unitate pentru ca blocul european să poată fi o forță motrice pentru pace la nivel global, în acord cu scopul Declarației Schuman din 1950.

„Ziua Europei. Declarația Schuman, pace între europeni. Aceasta a fost declarația care ne-a făcut să nu ne mai războim și să cooperăm. Însă, de la început, declarația Schuman a fost mai mult decât pacea între europeni. A avut și scopul de a face din Europa o forță motrice pentru pace în lume. Iar lumea este foarte diferită față de vremurile lui Schuman, dar nevoia de pace este mai puternică ca niciodată. Iar capacitatea europenilor de a contribui la pacea în lume este mai mare ca niciodată, dar pentru a putea face acest lucru, avem nevoie de mai multă unitate, avem nevoie de mai multă unitate decât oricând. Așadar, haideți să sărbătorim Ziua Schuman pentru unitate între europeni și pentru pace în lume”, a transmis șeful diplomației europene, într-un mesaj video.

The Schuman Declaration was about more than just building peace among Europeans. It was also about making Europe a driving force for peace in the world.

Let’s celebrate #EuropeDay for unity among Europeans and peace in the world. pic.twitter.com/tXBDjmOCaY

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 9, 2023