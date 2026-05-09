Ziua Europei. Liderii instituțiilor UE evidențiază importanța unității europene în fața provocărilor globale: „Astăzi sărbătorim proiectul nostru comun și ceea ce putem realiza atunci când lucrăm împreună”

Liderii principalelor instituții europene au transmis, de Ziua Europei, mesaje centrate pe unitate, solidaritate și valorile comune care stau la baza proiectului european, subliniind impactul concret pe care Uniunea Europeană îl are asupra vieții cetățenilor.

„Astăzi reflectăm la ceea ce ne unește, la ceea ce ne face în mod unic europeni. Este capacitatea noastră de a prețui diferențele dintre noi și, în același timp, de a găsi putere în unitate. Este vorba despre capacitatea noastră de a prețui diferențele dintre noi și de a găsi putere în unitate. Este vorba despre dragostea noastră necondiționată pentru valorile noastre: democrația, libertatea și egalitatea. Și da, este și pasiunea noastră pentru fotbal. Suntem destul de renumiți și pentru asta”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.

De asemenea, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa este prezentă în mod direct și concret în viața de zi cu zi a cetățenilor, fie prin oportunitățile oferite antreprenorilor și startup-urilor, fie prin experiențe precum programele Erasmus sau prin standardul ridicat al calității vieții de care beneficiază europenii.

„Iar astăzi, mai presus de toate, sărbătorim. Sărbătorim o Europă care are grijă de noi, care lucrează pentru noi și care este alcătuită din fiecare dintre noi”, a conchis președinta Comisiei Europene.

La rândul său, António Costa a subliniat că Uniunea Europeană demonstrează faptul că alegerea unității în locul diviziunii și a cooperării în locul conflictului poate construi un viitor bazat pe pace, libertate și prosperitate.

„Astăzi este Ziua Europei, ziua voastră. Astăzi sărbătorim proiectul nostru european comun și ceea ce putem realiza atunci când lucrăm împreună. Ceea ce odinioară era doar un vis al generațiilor trecute de europeni este astăzi o realitate vie, de care beneficiem în fiecare zi. Putem trăi, studia și munci dincolo de granițe. Avem o monedă comună, un pilon al prosperității noastre comune. Și suntem uniți pentru a ne asigura securitatea. Cu 27 de state membre, 24 de limbi oficiale și 450 de milioane de cetățeni, diversitatea noastră este cea mai mare forță”, a scris Costa, pe X.

De asemenea, António Costa a arătat că forța proiectului european presupune un efort constant, compromis și responsabilitate colectivă, subliniind că, în contextul provocărilor globale actuale, valorile europene precum libertatea, democrația și solidaritatea sunt mai importante ca oricând.

„Iar împreună le vom proteja, continuând să construim, zi de zi, un viitor european comun”, a conchis președintele Consiliului European.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că UE a transformat țări, a schimbat vieți și a deschis oportunități care, în urmă cu o generație, ar fi părut imposibile, arătând că același spirit european stă și astăzi la baza acțiunilor privind locuirea, energia, costul vieții, locurile de muncă și competitivitatea.

„La mulți ani de Ziua Europei. Astăzi sărbătorim Europa noastră și promisiunea vie aflată în centrul ei. Promisiunea că oamenii care aleg să fie uniți pot schimba lumea. Și am făcut-o. Europa noastră a transformat țări, a schimbat vieți și a deschis orizonturi care, acum o generație, ar fi părut imposibile. Iar același spirit ne determină și astăzi să acționăm în domenii precum locuirea, energia, costul vieții, locurile de muncă și competitivitatea — în toate acele aspecte de la care oamenii așteaptă soluții concrete. Pentru că unitatea a fost întotdeauna și va rămâne cea mai mare forță a noastră. Tot mai mulți oameni înțeleg ce înseamnă Europa, ce protejează, ce face posibil și ce are curajul să viseze. Aceasta este Europa noastră — construită pe o promisiune și care continuă să o respecte, zi de zi”, a transmis Metsola.

Astăzi se împlinesc 76 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației ce îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei pentru a celebra momentul de debut al construcției unificatoare europene.