Ziua Europei. Patronatul Proiectanților în Construcții susține dezvoltarea unor proiecte moderne și durabile, realizate la standarde europene

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© Patronatul Proiectanților în Construcții din România/ Facebook

Cu ocazia Zilei Europei, Patronatul Proiectanților în Construcții din România (PPC) reafirmă susținerea pentru dezvoltarea unor proiecte moderne și durabile, realizate la standarde europene.

„Europa înseamnă dezvoltare, modernizare și oportunități. De Ziua Europei, celebrăm parcursul european al României și impactul pe care aderarea la Uniunea Europeană l-a avut asupra dezvoltării infrastructurii, economiei și mediului construit”, a transmis Patronatul Proiectanților în Construcții, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit Patronatului, pentru domeniul construcțiilor și al proiectării, integrarea europeană a însemnat investiții importante prin fonduri europene și modernizarea cadrului de reglementare. Totodată, a accelerat transformarea sectorului prin digitalizare și adoptarea unor practici moderne, orientate spre calitate, siguranță și sustenabilitate.

„Apartenența României la Uniunea Europeană a accelerat modernizarea infrastructurii și a creat oportunități importante pentru dezvoltarea sectorului construcțiilor, prin investiții, fonduri europene și alinierea la standarde moderne. Toate acestea contribuie la creșterea calității mediului construit din România”, a transmis președintele PPC, Alexandru Fulga.

Citiți și Ziua Europei: 76 de ani de la Declarația Schuman. Ce propunea documentul de la 9 mai 1950, piatra de temelie a Uniunii Europene de astăzi

Astăzi se împlinesc 76 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației ce îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei pentru a celebra momentul de debut al construcției unificatoare europene.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Eurostat: România a înregistrat, în a doua jumătate a anului 2025, cea mai mare creștere din UE a prețurilor la energia electrică pentru consumatorii non-casnici
Eurostat: România a înregistrat, în a doua jumătate a anului 2025, cea mai mare creștere din UE a prețurilor la energia electrică pentru consumatorii non-casnici
Articolul următor
Sunt alături de toți cei care cred într-o Românie europeană, afirmă Bolojan de Ziua Europei: Apartenența la UE trebuie protejată
Sunt alături de toți cei care cred într-o Românie europeană, afirmă Bolojan de Ziua Europei: Apartenența la UE trebuie protejată
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare