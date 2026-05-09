Ziua Europei. Patronatul Proiectanților în Construcții susține dezvoltarea unor proiecte moderne și durabile, realizate la standarde europene

Cu ocazia Zilei Europei, Patronatul Proiectanților în Construcții din România (PPC) reafirmă susținerea pentru dezvoltarea unor proiecte moderne și durabile, realizate la standarde europene.

„Europa înseamnă dezvoltare, modernizare și oportunități. De Ziua Europei, celebrăm parcursul european al României și impactul pe care aderarea la Uniunea Europeană l-a avut asupra dezvoltării infrastructurii, economiei și mediului construit”, a transmis Patronatul Proiectanților în Construcții, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit Patronatului, pentru domeniul construcțiilor și al proiectării, integrarea europeană a însemnat investiții importante prin fonduri europene și modernizarea cadrului de reglementare. Totodată, a accelerat transformarea sectorului prin digitalizare și adoptarea unor practici moderne, orientate spre calitate, siguranță și sustenabilitate.

„Apartenența României la Uniunea Europeană a accelerat modernizarea infrastructurii și a creat oportunități importante pentru dezvoltarea sectorului construcțiilor, prin investiții, fonduri europene și alinierea la standarde moderne. Toate acestea contribuie la creșterea calității mediului construit din România”, a transmis președintele PPC, Alexandru Fulga.

