Ziua în care ultimul mare acord din era Războiului Rece a intrat în istorie. SUA și Rusia s-au retras din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că va impune tarife de 10% asupra importurilor de produse chinezești în valoare de 300 de miliarde de dolari, începând cu 1 septembrie, în vreme ce discuțiile pentru relaxarea tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii continuă, anunță Reuters, citat de Adevărul.ro.

Liderul de la Casa Albă a anunțat această decizie printr-o postare pe Twitter, precizând că vor fi vizate produse chinezești care nu au fost în trecut afectate de tarifele americane precedente. Produse în valoare de 250 de miliarde de dolari sunt deja subiectul unor taxe suplimentare de 25%, informează Deutsche Welle.

”Negocierile comerciale continuă şi, în timpul discuţiilor, Statele Unite vor începe, pe 1 septembrie, să aplice un tarif mic, de 10%, pe restul importurilor de bunuri şi produse din China, în valoarea de 300 de miliarde de dolari. Acestea nu includ importurile de 250 de miliarde de dolari pentru care există deja tarife de 25%”, a scris Trump pe Twitter.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%…

