Ziua Independenței Ucrainei. Parlamentul European și Comisia Europeană, iluminate în galben și albastru 

Instituțiile europene de la Bruxelles, printre care sediul Parlamentului European și al Comisiei Europene, au fost ilumintate în culorile drapelului ucrainean pentru a marca Ziua Independenței Ucrainei.

„Pe 24 august, lumea întreagă sărbătorește Ziua Independenței Ucrainei. Așadar, în această seară, sediul Comisiei Europene poartă cu mândrie galben și albastru, pentru a ne arăta sprijinul față de Ucraina. Suntem cu mândrie alături de prietenii noștri ucraineni în lupta lor pentru un viitor liber, independent și european”, a scris președinta Comisiei Europene într-un mesaj pe contul de Twitter.

🇺🇦 On 24 August, the world celebrates Ukraine Independence Day.

So tonight, the @EU_Commission proudly wears yellow and blue, to show our support to Ukraine.

We proudly stand with our Ukrainian friends in their fight for a free, independent and European future. pic.twitter.com/LYOMzQLTK4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 23, 2022