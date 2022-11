Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: Comisia Europeană lansează o campanie de donație de autobuze școlare pentru copiii din Ucraina, afectați de războiul rus

Comisia Europeană lansează un apel la adresa entităților publice și private din UE și din afara acesteia să își unească forțele și să dea dovadă de solidaritate, donând în lunile următoare autobuze școlare esențiale pentru copiii ucraineni, afectați de războiul rus.

”Copiii ucraineni au nevoie de autobuze școlare. Europa donează 14 milioane de euro pentru acest lucru. Și avem nevoie de mai mult. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană organizează o campanie de solidaritate pentru a dona autobuze școlare pentru Ucraina până la începutul anului 2023. Împreună, putem ajuta copiii ucraineni – viitorul Ucrainei”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj video publicat pe Twitter cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului.

The @EU_Commission is donating €14 million for school buses in Ukraine. But more is needed. #WorldChildrensDay pic.twitter.com/oerO2XUqk4

Russia’s bombs have destroyed schools in Ukraine, forcing children to long and sometimes dangerous commute.

Russian bombs have left over 2,800 Ukrainian schools in ruins.

We are donating €14 million for school buses to help 🇺🇦 children get to and from school safely.

Today on #WorldChildrensDay, we are calling on public and private entities to join us in donating school buses pic.twitter.com/2els2w8n7t

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 20, 2022