Ziua Internațională a Femeii, programele de investiții și sănătate ale UE, responsabilitatea corporativă și drepturile LGBTIQ, pe agenda plenarei PE din săptămâna 8-11 martie

Vicepreşedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, şi şefa executivului neo-zeelandez, Jacinda Ardern, intervin luni, de Ziua Internaţională a Femeii, în plenul Parlamentului European, care aduce un omagiu tuturor femeilor care s-au aflat în prima linie a pandemiei, transmite EFE, potrivit Agerpres.

“Am onoarea să anunţ că vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, şi prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, se vor adresa sesiunii noastre plenare prin intermediul unor înregistrări video”, a anunţat preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, care va deschide luni după-amiază sesiunea legislativului european în cadrul căreia vor mai interveni şi şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

În această zi de 8 martie, Parlamentul European “aduce un omagiu femeilor care lucrează în prima linie şi celor mai afectate de pandemie”, a scris Sassoli pe contul său de Twitter.

I am honoured to announce that US @VP Kamala Harris and Prime Minister of New Zealand @jacindaardern will address our plenary tomorrow via video messages.

On #IWD2021, the @Europarl_EN pays tribute to women working on the frontline and those most affected by the pandemic.

