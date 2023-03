Ziua Internațională a Femeii: UE ia decizii istorice, în timp ce drepturile femeilor fac obiectul unor atacuri la nivel mondial

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, despre ”sprijinul tehnic suplimentar pe care UE îl poate oferi Greciei pentru a-și moderniza căile ferate și pentru a îmbunătăți siguranța acestora”.

”Experți ai Comisiei și ai Agenției UE pentru Căile Ferate se vor deplasa săptămâna aceasta la Atena. Siguranța feroviară este primordială”, a anunțat von der Leyen într-un mesaj publicat pe Twitter.

This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety.

Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens.

Rail safety is paramount.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2023