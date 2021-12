Ziua Internațională a Migrației | Președintele Parlamentului European: Migrația a îmbogățit societățile UE și ne-a modelat cultura

De ziua internațională a migranților, președintele Parlamentului European, David Sassoli, a reiterat importanța combaterii ideologiei de extremă dreaptă care încearcă să oprească intrarea migranților în blocul comunitar.

„Migrația a făcut societățile noastre mai bogate. Ne-a modelat cultura, limbile și a dus la milioane de prietenii și relații noi. Trebuie să ne împotrivim extremei drepte atunci când încearcă să îi dezumanizeze pe cei care caută o viață mai bună pentru familiile lor”, a scris președintele David Sassoli într-un mesaj pe contul de Twitter.

— David Sassoli (@EP_President) December 18, 2021