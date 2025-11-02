Ziua internațională de eliminare a impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor. Comisia Europeană face apel la „toate statele să protejeze jurnaliștii”: Presa liberă este inima democrației

Presa liberă este inima democrației, subliniază Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, cu ocazia Zilei internaționale de eliminare a impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor.

În mesajul lor, cei trei oficiali ai executivului european amintesc că „societatea depinde de jurnaliștii care scot la lumină nedreptățile și îi trag la răspundere pe cei aflați la putere” și deplâng faptul că „în întreaga lume, jurnaliștii continuă să fie uciși, torturați, hărțuiți, reținuți și forțați să se exileze”.

„Federația Internațională a Jurnaliștilor a raportat cât de fatală a fost căutarea adevărului în multe părți ale lumii în 2025. Dreptul internațional umanitar este clar: jurnaliștii sunt civili și trebuie protejați în orice moment. Fiecare atac împotriva lor trebuie investigat prompt, independent și eficient. Toți autorii trebuie trași la răspundere. UE sprijină jurnalismul independent la nivel mondial și oferă protecție celor expuși riscului. De asemenea, depunem eforturi pentru a combate amenințările tot mai mari din sfera digitală, unde jurnaliștii se confruntă din ce în ce mai des cu hărțuire coordonată, supraveghere ilegală și campanii menite să îi discrediteze sau să îi intimideze”, subliniază Kallas, Virkkunen și McGrath într-un comunicat al Comisiei Europene.

Din 2015, prin intermediul mecanismului ProtectDefender.EU, UE a oferit sprijin direct unui număr de aproape 13 000 de jurnaliști aflați în pericol în întreaga lume, dintre care 943 numai în perioada septembrie 2024-august 2025.

Două noi proiecte finanțate de UE, în valoare totală de 20 de milioane de euro, consolidează în prezent mass-media independentă în peste 40 de țări, cu un accent special pe jurnaliste, pe reportajele despre grupurile minoritare sau pe zonele cu o acoperire mediatică redusă.

Cei trei membri ai Comisiei Europene evidențiază că „în UE, promovarea pluralismului și a libertății mass-mediei a stat în centrul eforturilor UE de consolidare a democrației și a statului de drept”.

„Legea europeană privind libertatea mass-mediei a instituit garanții solide pentru mass-media și jurnaliști, asigurându-le posibilitatea de a-și desfășura activitatea fără presiuni nejustificate. Comisia Europeană continuă să monitorizeze evoluțiile legate de libertatea și pluralismul mass-media, inclusiv în ceea ce privește siguranța și protecția jurnaliștilor în toate statele membre ale UE, precum și în anumite țări candidate la aderare, prin intermediul rapoartelor anuale privind statul de drept. În plus, UE sprijină un mecanism de reacție rapidă la nivel european pentru monitorizarea și sprijinirea libertății mass-media și a siguranței jurnaliștilor, implementat în prezent de MFRR.eu”, au prezentat aceștia eforturile depuse de UE.

În încheiere, Kallas, Virkkunen și McGrath fac apel la ”toate statele să își respecte obligațiile: să protejeze jurnaliștii și să garanteze tragerea la răspundere”.

„Munca jurnaliștilor permite societăților să vadă clar și să acționeze”, conchid aceștia.