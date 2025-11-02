COMISIA EUROPEANA
Ziua internațională de eliminare a impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor. Comisia Europeană face apel la „toate statele să protejeze jurnaliștii”: Presa liberă este inima democrației
Presa liberă este inima democrației, subliniază Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, cu ocazia Zilei internaționale de eliminare a impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor.
În mesajul lor, cei trei oficiali ai executivului european amintesc că „societatea depinde de jurnaliștii care scot la lumină nedreptățile și îi trag la răspundere pe cei aflați la putere” și deplâng faptul că „în întreaga lume, jurnaliștii continuă să fie uciși, torturați, hărțuiți, reținuți și forțați să se exileze”.
„Federația Internațională a Jurnaliștilor a raportat cât de fatală a fost căutarea adevărului în multe părți ale lumii în 2025. Dreptul internațional umanitar este clar: jurnaliștii sunt civili și trebuie protejați în orice moment. Fiecare atac împotriva lor trebuie investigat prompt, independent și eficient. Toți autorii trebuie trași la răspundere. UE sprijină jurnalismul independent la nivel mondial și oferă protecție celor expuși riscului. De asemenea, depunem eforturi pentru a combate amenințările tot mai mari din sfera digitală, unde jurnaliștii se confruntă din ce în ce mai des cu hărțuire coordonată, supraveghere ilegală și campanii menite să îi discrediteze sau să îi intimideze”, subliniază Kallas, Virkkunen și McGrath într-un comunicat al Comisiei Europene.
Din 2015, prin intermediul mecanismului ProtectDefender.EU, UE a oferit sprijin direct unui număr de aproape 13 000 de jurnaliști aflați în pericol în întreaga lume, dintre care 943 numai în perioada septembrie 2024-august 2025.
Două noi proiecte finanțate de UE, în valoare totală de 20 de milioane de euro, consolidează în prezent mass-media independentă în peste 40 de țări, cu un accent special pe jurnaliste, pe reportajele despre grupurile minoritare sau pe zonele cu o acoperire mediatică redusă.
Cei trei membri ai Comisiei Europene evidențiază că „în UE, promovarea pluralismului și a libertății mass-mediei a stat în centrul eforturilor UE de consolidare a democrației și a statului de drept”.
„Legea europeană privind libertatea mass-mediei a instituit garanții solide pentru mass-media și jurnaliști, asigurându-le posibilitatea de a-și desfășura activitatea fără presiuni nejustificate. Comisia Europeană continuă să monitorizeze evoluțiile legate de libertatea și pluralismul mass-media, inclusiv în ceea ce privește siguranța și protecția jurnaliștilor în toate statele membre ale UE, precum și în anumite țări candidate la aderare, prin intermediul rapoartelor anuale privind statul de drept. În plus, UE sprijină un mecanism de reacție rapidă la nivel european pentru monitorizarea și sprijinirea libertății mass-media și a siguranței jurnaliștilor, implementat în prezent de MFRR.eu”, au prezentat aceștia eforturile depuse de UE.
În încheiere, Kallas, Virkkunen și McGrath fac apel la ”toate statele să își respecte obligațiile: să protejeze jurnaliștii și să garanteze tragerea la răspundere”.
„Munca jurnaliștilor permite societăților să vadă clar și să acționeze”, conchid aceștia.
Comisia Europeană invită statele membre și actorii relevanți să-și aducă contribuția la definirea viitoarei Legi Europene privind Tehnologiile Cuantice
Comisia Europeană a deschis un apel la contribuții publice pentru definirea viitoarei Legi Europene privind Tehnologiile Cuantice (EU Quantum Act), un cadru legislativ menit să poziționeze Europa în avangarda inovației cuantice. Consultarea are loc prin platforma „Have Your Say”, iar propunerile pot fi trimise până la 26 noiembrie 2025.
Potrivit executivului european, tehnologiile cuantice „vor alimenta următorul val de inovație”, iar noua lege, programată pentru adoptare în 2026, va urmări trei obiective majore:
- Stimularea cercetării și inovării în domeniul cuantic;
- Creșterea capacității industriale, prin dezvoltarea de linii pilot și a unui centru de proiectare dedicat;
- Consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare și a guvernanței în acest sector strategic.
Inițiativa va extinde cadrul actual al Strategiei Quantum Europe și va completa alte programe majore precum Legea privind cipurile, Întreprinderea Comună EuroHPC și IRIS², pentru a crea o infrastructură tehnologică europeană mai integrată și competitivă.
Comisia invită la participare autoritățile statelor membre, agențiile UE, operatorii infrastructurilor EuroHPC și EuroQCI, companiile din industrie, inclusiv IMM-uri și start-up-uri, precum și organizațiile de cercetare, universitățile și experții în standardizare, securitate cibernetică, apărare și tehnologii cuantice.
Prin acest proces, Bruxelles-ul urmărește să definească prioritățile strategice ale Uniunii în domeniul tehnologiilor cuantice, considerate o componentă esențială a autonomiei tehnologice europene.
Polonia, Ungaria și Slovacia sfidează Bruxelles-ul odată cu intrarea în vigoare a noului acord comercial cu Ucraina. CE ia în calcul inițierea unor proceduri de infringement
Comisia Europeană nu exclude posibilitatea de a iniția acțiuni legale împotriva celor trei state membre care mențin interdicțiile unilaterale asupra importurilor de produse ucrainene. Polonia, Ungaria și Slovacia sfidează deschis eforturile Bruxelles-ului de a restabili relațiile comerciale, chiar în momentul în care intră în vigoare noul acord revizuit cu Kievul, informează Politico Europe.
Interdicțiile, care vizează cerealele ucrainene și alte produse agricole, încalcă normele pieței unice a UE care interzic barierele comerciale naționale.
Această sfidare subliniază cât de tensionate au devenit relațiile comerciale ale UE cu Ucraina, capitalele îndemnând practic Bruxelles-ul să acorde prioritate Kievului în detrimentul statelor membre ale UE pentru a aplica acordul comercial.
„Nu vedem nicio justificare pentru menținerea acestor măsuri naționale”, a declarat joi adjunctul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, la o zi după ce a intrat în vigoare un nou acord comercial al Uniunii Europene menit să răspundă preocupărilor statelor membre privind efectele negative ale fluxului de importuri din Ucraina.
Într-un e-mail, Gill a precizat că executivul european va „intensifica contactele” cu capitalele care refuză să se conformeze. Întrebat dacă Comisia a exclus inițierea unei proceduri de infringement, Gill a răspuns: „Toate opțiunile sunt pe masă.”
UE celebrează 40 de ani de Schengen oferind unui număr de 40.000 de tineri oportunitatea de a descoperi Europa prin inițiativa DiscoverEU
Comisia Europeană oferă unui număr de 40.000 de tineri o oportunitate unică de a explora Europa prin intermediul DiscoverEU, o acțiune a programului Erasmus+, cu ocazia celei de a 40-a aniversări a spațiului Schengen, se arată în comunicatul oficial.
Pentru a solicita un permis de călătorie, tinerii născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007 trebuie să completeze un scurt chestionar despre UE pe Portalul european pentru tineret. Solicitanții selectați vor avea posibilitatea de a călători gratuit timp de până la 30 de zile între 1 martie 2026 și 31 mai 2027 și vor primi un card de reducere pentru transportul public, cultură, cazare, alimente, sport și alte servicii în 36 de țări europene.
Titularii de bilete își pot planifica propriile rute sau se pot inspira din cele existente, cum ar fi ruta noului Bauhaus european, care include opriri în orașe frumoase, durabile și favorabile incluziunii, în conformitate cu inițiativa „Noul Bauhaus european”.
O altă inițiativă este ruta verde DiscoverEU, care îi duce pe tinerii călători în unele dintre cele mai durabile și mai ecologice destinații de pe continent, cum ar fi orașele câștigătoare ale premiului „Capitalele europene verzi” și „Plumbul verde” sau orașele care conduc misiunea „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei”. Principalele sfaturi ecologice oferite de DiscoverEU pentru a călători îi ajută pe participanți să își planifice rutele verzi.
Cererea de propuneri DiscoverEU se deschide astăzi și se va desfășura până la 13 noiembrie 2025, la ora 12:00 CET. Acesta este deschis solicitanților din Uniunea Europeană și din țările terțe asociate la programul Erasmus+. Participanții cu dizabilități sau cu probleme de sănătate vor primi sprijin în călătoriile lor, în conformitate cu valorile programului Erasmus+ și ale acțiunii de incluziune DiscoverEU. Aceasta va include posibilitatea de a călători cu însoțitori.
Comisia Europeană a lansat DiscoverEU în iunie 2018, la inițiativa Parlamentului European. În prezent, acesta face parte din programul Erasmus+ 2021-2027.
Din 2018, peste 1,6 milioane de candidați au aplicat pentru 391.000 de permise de călătorie. DiscoverEU le-a oferit tinerilor o mai bună înțelegere a altor culturi și a istoriei europene și le-a îmbunătățit competențele lingvistice.
Cel mai recent sondaj post-călătorie DiscoverEU a arătat că acest program a marcat prima dată când 63 % dintre respondenți au călătorit pe plan internațional cu trenul. Pentru mulți, a fost, de asemenea, prima dată când au călătorit fără părinți sau adulți însoțitori, iar majoritatea au indicat un sentiment sporit de independență. Peste două treimi au declarat că nu ar fi fost în măsură să își finanțeze permisul de călătorie fără DiscoverEU.
Participanții sunt invitați să devină ambasadori DiscoverEU pentru a promova inițiativa. Grupul oficial DiscoverEU, în cadrul căruia tinerii călători se pot contacta reciproc pentru a-și împărtăși experiențele și sfaturile, are peste 110 000 de membri.
