Ziua Limbii Române, celebrată în premieră în Ucraina. Bogdan Aurescu detaliază culisele bătăliei câștigate pentru “încetarea divizării artificiale” a comunității românești

Prima Zi a Limbii Române va fi celebrată, luni, în Ucraina, după ce autoritățile de la Kiev au eliminat oficial sintagma „limba moldovenească” din legislație și sistemul de educație, fostul ministru de externe Bogdan Aurescu apreciind că momentul reprezintă „încetarea divizării artificiale a comunității românești din Ucraina”.

Într-un editorial publicat pe Adevărul, Aurescu a subliniat că recunoașterea limbii române reprezintă un obiectiv pentru care diplomația română a lucrat timp de mai mulți ani.

„Crearea unei zile de celebrare a limbii române înseamnă recunoașterea de către statul ucrainean a unicității limbii române pentru comunitatea românilor din Ucraina”, a afirmat judecătorul Curții Internaționale de Justiție.

Aurescu a relatat că, în perioada în care a condus MAE, a abordat în repetate rânduri cu omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba, problema drepturilor comunității românești și a recunoașterii oficiale a limbii române. Un moment important a fost scrisoarea comună semnată în februarie 2022 de miniștrii de externe ai României și Republicii Moldova, prin care Kievului i s-a cerut recunoașterea limbii române drept unica limbă maternă a comunității vorbitoare de română din Ucraina.

Fostul ministru spune însă că a insistat ca această recunoaștere să fie urmată de o decizie oficială privind inexistența unei „limbi moldovenești” distincte de limba română.

„Dacă cele două sunt identice, concluzia logică este că nu există o «limbă moldovenească» distinctă de limba română, deci era necesară recunoașterea oficială a inexistenței acesteia”, i-a transmis Aurescu lui Kuleba, potrivit propriului editorial.

Un pas important a fost făcut în februarie 2022, când Aurescu și ministrul de Externe al Republicii Moldova de atunci, Nicu Popescu, au semnat o scrisoare comună adresată lui Kuleba.

„Un gest simbolic și strategic în același timp”, descrie Aurescu demersul, prin care România și Republica Moldova au cerut Ucrainei să recunoască „limba română drept unica limbă maternă a întregii comunități vorbitoare de română din Ucraina”.

„România și Republica Moldova vorbeau pe aceeași voce”, explică fostul ministru, care consideră că sprijinul lui Nicu Popescu, precum și susținerea președinților Klaus Iohannis și Maia Sandu au contribuit la rezultatul final.

Demersul diplomatic a fost urmat în 2023 de decizii ale autorităților ucrainene privind înlocuirea sintagmei „limbă moldovenească” cu „limba română” în sistemul de educație și în actele oficiale.

„Ceea ce rămâne este un adevăr simplu, acum recunoscut oficial: românii din Ucraina vorbesc o singură limbă – limba română”, a transmis Aurescu.

La 12 martie 2026, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat decretul prin care 31 august a fost instituită în Ucraina Ziua Limbii Române, în aceeași zi în care liderul ucrainean și președintele Nicușor Dan au semnat lansarea Parteneriatului Strategic dintre Kiev și București. Decizia acestui parteneriat strategic și a eliminării distincției artificială dintre limba română și „moldovenească” fusese luată în 2023 de Zelenski cu predecesorul lui Nicușor Dan, fostul președinte Klaus Iohannis.