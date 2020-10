Ziua Mondială a Educației. Eurostat: 5,2 milioane de profesori lucrau în învățământul primar, gimnazial și liceal în UE în 2018, 72% fiind femei. România avea peste 172.000 de profesori

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni că va intra în autoizolare pentru că a participat la o întâlnire cu o persoană cu test pozitiv la noul coronavirus.

”Am fost informată că am participat marţea trecută la o întâlnire la care a asistat o persoană testată ieri pozitiv la COVID-19”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020