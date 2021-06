Ziua Mondială a Mediului. Ursula von der Leyen: Un viitor sănătos depinde de o natură sănătoasă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat de Ziua Mondială a Pământului importanța îndeplinirii obiectivelor în materie de mediu pentru ca generațiile viitoare să aibă parte de un viitor sănătos.

„Un viitor sănătos depinde de o natură sănătoasă. Obiectivele Uniunii Europene: refacerea biodiversității, protejarea terenurilor, a mărilor și realizarea unui nivel zero de poluare a aerului, a apei și a solului. De Ziua Mondială a Mediului vreau ca ambiția noastră să transceadă granițele”, a scirs șefa Executivului European într-un mesaj pe contul de Twitter.

A healthy future depends on healthy nature.

🇪🇺 goals: restore biodiversity, protect lands, seas & achieve zero pollution in air, water and soil.

On #WorldEnvironmentDay I want our ambition to transcend borders.

At COP15 we need the 🌍 to step up & turn a new leaf for nature. pic.twitter.com/j5CJOECl5R

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2021