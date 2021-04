Ziua Mondială a Sănătății. Dacian Cioloș, mesaj de apreciere pentru personalul medical: “În prima linie” a ajuns să definească munca pe care o faceți într-o situație excepțională de pandemie

Liderul grupului Renew Europe Dacian Cioloș solicită Uniunii Europene să acționeze și să pună presiune pe regimul condus de Vladimir Putin ca urmare a deteriorării stării de sănătate a opozantului Aleksei Navalnîi, încarcerat și condamnat la închisoare după întoarcerea în Rusia.

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, care a început o grevă a foamei săptămâna trecută pentru a denunţa condiţiile de detenţie, a anunţat luni că va continua această formă de protest în pofida faptului că are febră şi o tuse puternică.

“Informații îngrijorătoare despre deteriorarea stării de sănătate a lui Aleksei Navalnîi ca urmare a tratamentului inuman. UE trebuie să acționeze acum pentru a pune presiune pe Putin și pe asociații săi bogați, agreând sancțiuni care să fie aplicate dacă tortura sa continuă“, a scris Cioloș, pe Twitter.

Worrying reports of a deterioration in the health of @navalny as a consequence of his inhumane treatment.

The EU must act now to pressure Putin & his wealthy associates by agreeing to sanctions, applicable if his torture continues. @JosepBorrellF #FreeNavalny

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) April 5, 2021