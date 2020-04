Ziua Mondială a Sănătății. Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Acum un an, după 3 operații în decurs de 10 ore am reușit să îmi reiau viața. Mulțumesc oamenilor care luptă pentru viețile noastre

Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) le-a mulțumit marți medicilor și personalului medical care luptă pentru salvarea vieților omenești.

“Mulțumesc oamenilor care luptă, astăzi, pentru viețile noastre. Un mulțumesc special adresez celor care în urmă cu un an, tot în luna aprilie, atunci când am fost diagnosticat cu o formă de cancer, m-au operat de urgență. După 3 operații în decurs de 10 ore am reușit să îmi reiau viața. Anul acesta, când Ziua Mondială a Sănătății ne găsește în plină pandemie, trebuie să nu uităm de cei care sunt acolo pentru noi și, de cele mai multe ori, prin eforturi supra-omenești ne redau speranța și viața! Mulțumesc!” a scris Falcă, pe Facebook.

Ziua mondială a sănătăţii este marcată, în fiecare an, la 7 aprilie, şi are ca scop evidenţierea unei teme de sănătate specifică unui domeniu prioritar ce provoacă îngrijorare pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Anul acesta, de Ziua mondială a sănătăţii se sărbătoreşte munca asistentelor medicale şi a moaşelor şi se reaminteşte, cu acest prilej, liderilor mondiali, rolul critic pe care acestea îl au în menţinerea unei lumi sănătoase. În contextul actual, al pandemiei de COVID-19, asistentele medicale şi alţi lucrători din domeniul sănătăţii se află în prima linie oferind îngrijiri şi tratament de calitate, susţinând dialogul comunitar în abordarea temerilor şi întrebărilor şi atunci când este nevoie de adunarea datelor pentru studiile clinice.