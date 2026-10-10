Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Comisia Europeană și UNICEF lansează Children’s Prevention Toolkit, un instrument pentru îmbunătățirea sănătății copiilor

COMISIA EUROPEANA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in1 min.
© European Union, 2025

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, Comisia Europeană își reafirmă angajamentul de a acorda o prioritate sporită prevenției și sănătății mintale, în special în rândul copiilor și tinerilor. În acest context, Executivul European și UNICEF au lansat Children’s Prevention Toolkit, un nou set de instrumente care oferă factorilor de decizie recomandări practice, bazate pe dovezi științifice, pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, inclusiv a sănătății mintale. Este o inițiativă care se înscrie în agenda mai amplă a Comisiei pentru protejarea minorilor în mediul online. 

„Se estimează că peste 84 de milioane de persoane din UE se confruntă cu probleme de sănătate mintală. (…) Sănătatea mintală și bunăstarea tinerilor noștri sunt influențate din ce în ce mai mult de tehnologiile și tendințele din jurul lor. Deși mediul digital oferă copiilor oportunități valoroase de a învăța, de a comunica și de a se dezvolta, acesta poate aduce și noi riscuri și presiuni într-o etapă deosebit de importantă a dezvoltării lor. Acordăm o atenție specială înțelegerii impactului timpului excesiv petrecut în fața ecranelor și al rețelelor sociale asupra sănătății mintale și bunăstării, în special în cazul copiilor și tinerilor”, a transmis comisarul european pentru sănătate. 

De asemenea, înaltul oficial a reamintit că UE pune la dispoziție oportunități de finanțare de aproape 1,3 miliarde de euro pentru sănătatea mintală, inclusiv pentru acces la tratamente, prevenție și dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sănătate.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
PE: Sancțiunile SUA împotriva Curții Penale Internaționale, o linie roșie. UE trebuie să demonstreze solidaritate cu CPI
PE: Sancțiunile SUA împotriva Curții Penale Internaționale, o linie roșie. UE trebuie să demonstreze solidaritate cu CPI
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare