Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Comisia Europeană și UNICEF lansează Children’s Prevention Toolkit, un instrument pentru îmbunătățirea sănătății copiilor

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, Comisia Europeană își reafirmă angajamentul de a acorda o prioritate sporită prevenției și sănătății mintale, în special în rândul copiilor și tinerilor. În acest context, Executivul European și UNICEF au lansat Children’s Prevention Toolkit, un nou set de instrumente care oferă factorilor de decizie recomandări practice, bazate pe dovezi științifice, pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, inclusiv a sănătății mintale. Este o inițiativă care se înscrie în agenda mai amplă a Comisiei pentru protejarea minorilor în mediul online.

„Se estimează că peste 84 de milioane de persoane din UE se confruntă cu probleme de sănătate mintală. (…) Sănătatea mintală și bunăstarea tinerilor noștri sunt influențate din ce în ce mai mult de tehnologiile și tendințele din jurul lor. Deși mediul digital oferă copiilor oportunități valoroase de a învăța, de a comunica și de a se dezvolta, acesta poate aduce și noi riscuri și presiuni într-o etapă deosebit de importantă a dezvoltării lor. Acordăm o atenție specială înțelegerii impactului timpului excesiv petrecut în fața ecranelor și al rețelelor sociale asupra sănătății mintale și bunăstării, în special în cazul copiilor și tinerilor”, a transmis comisarul european pentru sănătate.

Ahead of #WorldMentalHealthDay, we @EU_Commission& @UNICEF are launching a new children’s prevention toolkit.

It provides practical guidance for policymakers working on children’s health across 4 areas: mental health, healthy lifestyles, immunisation&early childhood development⬇️ https://t.co/L20O54aT6B — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2026

De asemenea, înaltul oficial a reamintit că UE pune la dispoziție oportunități de finanțare de aproape 1,3 miliarde de euro pentru sănătatea mintală, inclusiv pentru acces la tratamente, prevenție și dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sănătate.