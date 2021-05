Ziua Mondială fără Tutun: Planul European de luptă împotriva cancerului propune acțiuni îndrăznețe pentru reducerea consumului de tutun

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut ieri o discuție telefonică, iar cu acest prilej cei doi lideri au discutat despre eforturile Ucrainei și ale UE în lupta împotriva coronavirusului și a consecințelor sociale și economice ale acestuia, despre eforturile de reformă în curs de desfășurare în Ucraina și despre activitatea comună de combatere a acțiunilor de destabilizare continue ale Rusiei, potrivit comunicatului oficial.

Ambii oficiali au convenit asupra necesității de a intensifica eforturile pentru a furniza Ucrainei vaccinurile necesare, au discutat perspectivele de instituire a mecanismului UE de partajare a vaccinurilor și au apreciat rolul COVAX, la care UE contribuie în mod semnificativ. Aceștia au convenit să colaboreze în continuare pentru a asigura o recunoaștere reciprocă a certificatelor digitale în vederea reluării călătoriilor neesențiale pentru cetățenii ucraineni și cei ai UE.

Aceștia au făcut un schimb de opinii cu privire la situația din Estul Ucrainei și au reafirmat angajamentul față de punerea în aplicare integrală a acordurilor de la Minsk și față de formatul Normandia, precum și sprijinul ferm al UE pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Glad to speak again to @ZelenskyyUa

I reiterated the EU’s unyielding support for Ukraine’s reforms and territorial integrity.

We announced new aid worth €25.4 million to help people suffering from the conflict.

We also stands by Ukraine in the fight against #COVID19.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2021