Ziua Națională a României: Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul care “a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941”

Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Nicușor Dan a anunțat că l-a decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. În mesajul public, șeful statului a subliniat exemplul de devotament și patriotism oferit de veteranul în vârstă de 107 ani.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, a scris șeful statului, pe Facebook.

Președintele a explicat că distincția este menită să recunoască atât serviciile militare excepționale ale veteranului în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cât și contribuția sa la viața comunității după încheierea conflictului.

„Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului”, a mai subliniat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat datoria morală față de cei care au luptat pentru libertatea țării.

„Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană”, a mai spus președintele.

Șeful statului a precizat că aceasta este singura decorație acordată cu prilejul zilei de 1 Decembrie din acest an, un gest cu valoare simbolică.

„În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre”, a adăugat el.

Mesajul s-a încheiat cu urări adresate tuturor românilor: „La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”

Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.