Ziua Națională a României: Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul care “a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941”
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Nicușor Dan a anunțat că l-a decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. În mesajul public, șeful statului a subliniat exemplul de devotament și patriotism oferit de veteranul în vârstă de 107 ani.
„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, a scris șeful statului, pe Facebook.
Președintele a explicat că distincția este menită să recunoască atât serviciile militare excepționale ale veteranului în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cât și contribuția sa la viața comunității după încheierea conflictului.
„Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului”, a mai subliniat șeful statului.
Nicușor Dan a subliniat datoria morală față de cei care au luptat pentru libertatea țării.
„Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană”, a mai spus președintele.
Șeful statului a precizat că aceasta este singura decorație acordată cu prilejul zilei de 1 Decembrie din acest an, un gest cu valoare simbolică.
„În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre”, a adăugat el.
Mesajul s-a încheiat cu urări adresate tuturor românilor: „La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
SUA felicită România de Ziua Națională: Avem un parteneriat “puternic și în creștere, construit pe interese strategice comune de securitate, energie și comerț”
Statele Unite ale Americii au transmis un mesaj oficial de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale, printr-o declarație publicată pe 1 decembrie de secretarul de Stat Marco Rubio, în care oficialul american subliniază soliditatea relației bilaterale și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre.
„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naționale”, afirmă Marco Rubio în debutul mesajului, difuzat de Departamentul de Stat.
El evidențiază faptul că parteneriatul dintre cele două state este „puternic și în creștere”, construit pe „interese strategice comune în domeniul securității, cooperării energetice și comerțului”.
Secretarul de stat apreciază rolul regional al României, în contextul marcării Zilei Unirii.
„În timp ce celebrați aniversarea unificării voastre, apreciem rolul de lider regional al României și încurajăm contribuția voastră continuă la promovarea stabilității în regiunea Mării Negre”, a precizat șeful diplomației americane.
Un punct central al mesajului îl reprezintă angajamentul României privind investițiile în apărare. Rubio afirmă că „angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida Alianța NATO și va crea o fundație pentru prosperitate în anii ce vin”.
El subliniază că această contribuție sporită va avea un impact benefic atât asupra securității aliate, cât și asupra dezvoltării economice pe termen lung.
În finalul declarației, Statele Unite își reafirmă deschiderea pentru aprofundarea colaborării bilaterale.
„Statele Unite așteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum și creșterea schimburilor comerciale și a investițiilor care să aducă beneficii ambelor noastre națiuni”, a conchis Marco Rubio.
Oana Țoiu transmite un mesaj de sprijin pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina: Ucraina negociază pentru pace, în vreme ce Rusia întreține un război nedrept și neprovocat
Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis un mesaj de sprijin pentru Ucraina și pentru eforturile de a aduce o pace justă și durabilă în această țară distrusă de războiul ilegal și neprovocat al Rusiei.
„În momentul în care ne culcăm copiii în seara aceasta, în siguranță și protejați de orice rău, trebuie să ne amintim că pacea este exact ceea ce face posibil acest lucru simplu. Ucraina negociază pentru pace, Rusia folosește banii cetățenilor săi pentru a bombarda copii nevinovați într-un război nedrept și neprovocat, un război purtat fără alt scop decât puterea și controlul personal. Așadar, noi susținem pacea, ceea ce înseamnă că suntem alături de cei care o doresc”, a transmis Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, în contextul bombardamentelor rusești necontenite și eforturilor de pace ale Occidentului.
As we put our children to bed tonight, safe and protected from harm, we must remember that peace is exactly what makes this simple thing possible.
Ukraines negotiates for peace, Russia uses the money of its citizens to bomb innocent children in an unjust and unprovoked war, a…
— Toiu Oana (@oana_toiu) November 30, 2025
Ministrul ucrainean de Externe i-a mulțumit acesteia pe aceeași rețea de socializare.
„Mulțumesc, Oana Țoiu, pentru mesajul tău puternic. Apreciem sprijinul României și eforturile tale personale pentru promovarea unei păci juste și durabile. Unitatea europeană și o legătură transatlantică puternică sunt esențiale pentru a pune capăt războiului și a consolida securitatea întregii noastre regiuni”, a menționat Andrii Sybiha.
Thank you @oana_toiu for your powerful message. We do value Romaniaʼs support and your personal efforts to advance a just and lasting peace. European unity and a strong transatlantic bond are essential to put an end to the war and strengthen the security of our entire region. https://t.co/b6DYnqTUpH
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 30, 2025
Mesajul de sprijin al oficialului român vine în contextul în care Putin își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
Kievul a fost atacat din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă. Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de civili. Zeci de persoane au fost rănite, în vreme ce trei persoane și-au pierdut viața. B[mbardamentele au fost reluate în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în urma cărora cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 11, printre care și un copil, au fost rănite, conform AFP, citat de Agerpres.
Pe acest fundal sonor al bombardamentelor, o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean urmează să ajungă în Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
După acest dialog ucraineano-american, Volodimir Zelenski este așteptat, luni, la Paris, de președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă”, în aceeași zi în care miniștrii Apărării din UE se vor reuni la Bruxelles pentru a aborda chestiunea legată de sprijinul pentru Ucraina.
La întâlnire va participa și ministrul ucrainean al Apărării Denys Shmyhal și secretarul adjunct al NATO Radmila Shekerinska.
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
La mijlocul lunii octombrie, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a livrat Centrului Italian de Cercetare Aerospațială (CIRA) demonstratorul tehnologic Space Rider – Descent and Landing Test Model (DLTM), marcând un pas esențial în dezvoltarea de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primului sistem spaţial reutilizabil realizat pe continentul nostru.
Programat să fie lansat în anul 2027, Space Rider îşi propune să reprezinte o schimbare de paradigmă la nivelul misiunilor europene, prin reutilizarea vehiculelor recuperate din spaţiu.
În cadrul contractului gestionat de CIRA pentru Thales Alenia Space, INCAS a proiectat și fabricat modelul experimental la scară reală, conceput să reproducă dimensiunea, masa și configurarea modulului de reintrare. La finalul lunii septembrie, institutul a încheiat testarea mecanică a structurii, iar pe 13 octombrie demonstratorul a fost livrat în Italia, împreună cu rezultatele campaniei de validare.
Modelul experimental realizat de INCAS este componenta centrală a campaniei finale de teste funcționale (Drop Test – largare dintr-un elicopter heavy lifter CH-47 Chinook de la 3000 m altitudine) în poligonul Salto di Quirra din Sardinia în viitorul apropiat. Aceste teste de cădere liberă vor evalua evoluția zborului și aterizarea autonomă.
De asemenea, va fi testat și trenul de aterizare în condiții relevante. Aterizarea trebuie să fie extrem de precisă şi se va efectua prin intermediul unui pilot automat şi al unui sistem de paraşute care vor ghida demonstratorul către locul de aterizare – un cerc cu diametrul de 300 de metri.
Demonstratorul DLTM a fost proiectat astfel încât să respecte distribuția maselor și cerințele structurale ale vehiculului spațial, să permită integrarea echipamentelor de comandă, control, parașutei și trenului de aterizare, precum și transportul și aterizarea. În selecția INCAS pentru această misiune a contat expertiza acumulată în programe europene majore, inclusiv implicarea în proiectarea fuselajului demonstratorului RACER pentru Airbus, realizarea demonstratorului BLADE, participarea la programe precum AfloNext, ZeFIR sau Clean Sky și colaborările cu companii de referință precum Dassault Aviation și Safran.
În ceea ce priveşte Space Rider, INCAS a realizat un model la scară 1:1, ce are un nivel de maturitate tehnologică 5-6 și permite testarea secvenței de coborâre și aterizare. Obiectul construit, ce corespunde cu cel care va fi lansat în spațiu, din punct de vedere al geometriei și al distribuției de mase, va fi echipat cu toată partea de pilot automat şi avionică, cu un set de 3 parașute şi un tren de aterizare fără roţi, de tip patine.
Participarea la proiect a început înainte de 2020, în faza B2/C, când specialiştii INCAS au testat în sufleria trisonică a institutului modelul redus la scară. În urma testelor reuşite in tunel aerodinamic s-a trecut la faza D, în anul 2021, în care s-a proiectat structura cu particularităţile sale, la scara 1:1. Totodată, demonstratorul a fost interfaţat cu o mulțime de alte dispozitive care vor fi incluse în acesta, fiecare cu volume şi particularităţi specifice: sistemul de parașute, partea de comandă și control, trenul de aterizare. Partea de fabricație în sine a durat mai puțin de un an şi s-a efectuat la Centrul TGA (Technologies for Green Aviation) al INCAS din Craiova.
Participarea la Space Rider aduce României și INCAS beneficii semnificative, demonstrând contribuția la definirea arhitecturii viitoarelor sisteme spațiale reutilizabile și consolidând poziția țării în rețeaua europeană de excelență tehnologică. Pentru institut, proiectul reconfirmă statutul de partener strategic în cercetarea aerospațială europeană și în colaborările cu contractorii ESA.
Space Rider este un laborator spaţial robotic de cercetare, fără echipaj uman, ce are dimensiunea aproximativ 5 metri şi o greutate de circa 3 tone. Capabil să transporte până la 600 kg de încărcătură utilă, acest vehicul spaţial va facilita pentru Agenţia Spaţială Europeană (ESA) accesul cercetare științifică în spațiu.
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone, anunță ministrul ucrainean al Apărării: Următorul pas este lansarea rapidă a unei linii de producție-pilot în 2026
Președintele Poloniei anulează o întâlnire cu Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova: Securitatea Europei depinde de acțiunea solidară, inclusiv în domeniul energiei
Ministrul francez de Externe, mesaj către Vladimir Putin: Trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze cu faptul că expune Rusia la noi sancțiuni care îi vor paraliza economia
Emmanuel Macron îl primește pe Volodimir Zelenski, luni, la Paris, pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă”
UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări
Volodimir Zelenski anunță că o delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta despre planul de pace american: Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului
Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că își continuă „planul de război” în pofida eforturilor de pace și critică vizita lui Viktor Orban la Moscova: Putin l-a folosit din nou drept complice la teroarea sa
