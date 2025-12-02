Ziua Națională a României, sărbătorită la Mar-a-Lago: Clubul Republicanilor Români organizează evenimentul la reședința lui Donald Trump

Ziua Națională a României va fi marcată sâmbătă, 6 decembrie, la Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump, marcând astfel prima ediție a unei sărbători de acest fel găzduite la Mar-a-Lago.

Evenimentul este organizat de Clubul Republicanilor Români (Romanian Republicans GOP Club).

Romanian Republicans GOP Club este o organizație care promovează valorile Partidului Republican în rândul americanilor cu origini românești. Clubul afirmă că reprezintă o comunitate de peste un milion de româno-americani și că acționează pentru consolidarea idealurilor conservatoare, stimularea implicării civice și consolidarea rolului comunității în viața politică și socială a SUA.

Clubul a transmis că începutul lunii decembrie reprezintă „un moment de mândrie pentru români”, în care comunitatea se reunește pentru a-și onora tradițiile și identitatea națională.

„Clubul Românilor Republicani GOP este onorat să anunțe, pentru prima dată, un eveniment special pe 6 decembrie dedicat celebrării Zilei Naționale a României. În fiecare an, începutul lunii decembrie marchează un moment de mândrie pentru români, pe măsură ce ne unim pentru a sărbători ziua noastră națională”, au transmis reprezentanții organizației, subliniind că își doresc ca această ediție să fie una „cu adevărat memorabilă”.

Potrivit clubului, găzduirea evenimentului la Mar-a-Lago reprezintă o onoare deosebită pentru întreaga comunitate româno-americană. „Suntem profund onorați să ne reunim la reședința președintelui Donald J. Trump, la Mar-a-Lago, pentru a marca o ocazie cu semnificație nu doar pentru comunitatea româno-americană, ci și pentru prietenii și partenerii noștri”, au afirmat organizatorii.

Aceștia au descris rolul președintelui Trump ca fiind esențial pentru politica americană și pentru solidificarea relațiilor internaționale.

„Președintele Donald Trump este un lider puternic și vizionar, care a reușit să unească națiunea, să stimuleze creșterea și să încurajeze aliații Americii să investească în propria securitate — garantând astfel un viitor mai sigur și mai prosper”, au subliniat reprezentanții GOP Club, arătându-și recunoștința pentru posibilitatea de a sărbători într-o „reședință magnifică”.

În mesajul lor, organizatorii au mulțumit fostului președinte pentru contribuțiile sale. „Îi mulțumim președintelui Donald J. Trump pentru realizările remarcabile și dedicarea neobosită față de avansarea mișcării Make America Great Again. Dumnezeu să binecuvânteze America! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, au afirmat aceștia.