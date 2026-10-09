Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Nicușor Dan: „Avem cu toții responsabilitatea de a nu lăsa ca ura, discriminarea și antisemitismul să prindă din nou rădăcini”

În actuala perioadă pe care o traversăm, cu schimbări rapide care generează incertitudini și temeri pentru viitor, avem cu toții o mare responsabilitate să reacționăm cu înțelepciune și luciditate, pentru a nu lăsa ca ura, discriminarea de orice fel și antisemitismul să prindă din nou rădăcini, a transmis vineri președintele Nicușor Dan, în mesajul său cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

„Aducem astăzi un omagiu memoriei victimelor Holocaustului din România, evrei şi romi, dar şi celor provenind din alte etnii, cetățeni români care au pierit din cauza unor ideologii şi politici totalitare. Recursul la memorie și la istorie este crucial pentru a înțelege cum au fost posibile crimele şi atrocitățile care s-au petrecut pe teritoriul țării noastre, cu concursul autorităților statului român şi cu complicitatea celor care au rămas indiferenți, neavând curajul să se revolte împotriva violenței şi nedreptății la care erau supuși semenii lor. Din fericire, există martori, supraviețuitori ai Holocaustului, există mărturii care ne aduc mai aproape de adevărul istoric, ajutându-ne să reflectăm cu onestitate asupra acestuia”, a declarat președintele.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat importanța conștientizării faptului că, pe lângă Holocaustul la nivel european, care a dus la persecutarea și exterminarea a aproximativ șase milioane de evrei și romi, a existat și Holocaustul din România, cu propria istorie, victime, supraviețuitori și responsabili.

„În fiecare an, la 9 octombrie, România comemorează victimele Holocaustului, păstrând vie memoria evreilor și a romilor care, între anii 1938-1944, au fost supuși persecuțiilor, pogromurilor, deportărilor în Transnistria și execuțiilor de către autoritățile române, în teritoriile aflate sub administrație românească”, a adăugat acesta.

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Nicușor Dan a subliniat că Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului reamintește importanța asumării și cunoașterii acestui capitol dureros al istoriei, esențiale pentru respectarea demnității umane și prevenirea repetării unor asemenea tragedii.

„Astăzi, memoria Holocaustului este parte a identității naționale şi europene. Am învățat cu toții, prin cea mai tragică experiență a secolului XX, că pacea, libertatea și democrația nu sunt garantate pentru totdeauna, ci trebuie apărate, cu fiecare generație. Memoria trecutului ne obligă pe toți să transformăm lecțiile istoriei în responsabilitate, iar responsabilitatea în solidaritate şi speranță”, a conchis președintele.