Ziua NATO în România. Nicușor Dan face apel la “coeziunea și “unitatea crucială” între aliați: Articolul 5, certitudinea că siguranța României este garantată de întreagă forță a Alianței

Președintele Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj cu prilejul Zilei NATO în România și al aniversării a 77 de ani de la înființarea Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, subliniind importanța apartenenței țării noastre la Alianța Nord-Atlantică în actualul context de securitate.

Șeful statului a evidențiat semnificația momentului aniversar, arătând că „sărbătorim astăzi Ziua NATO în România și marcăm totodată și aniversarea a 77 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, la 4 aprilie 1949”.

În contextul evoluțiilor internaționale, președintele a atras atenția asupra fragilității păcii și asupra rolului esențial al NATO pentru securitatea României.

„Actualul context internațional ne reamintește, poate mai clar ca oricând, cât de prețioasă și fragilă este pacea și cât de importantă rămâne apartenența la NATO. Pentru România, această zi nu reprezintă doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat: acela de stat membru dedicat, care contribuie activ la securitatea euro-atlantică”, a evidențiat președintele

Șeful statului a subliniat parcursul României către Alianță și valorile care stau la baza acestuia.

„Drumul României către NATO a fost clădit pe dorința profundă de a face parte dintr-un spațiu al democrației, al libertății și statului de drept. Sunt valorile care stau la baza modului în care ne construim apărarea. În centrul acestei arhitecturi se află Articolul 5 al Tratatului de la Washington – certitudinea că siguranța României este garantată de întreaga forță a Alianței”, a mai adăugat președintele.

Referindu-se la contextul global, șeful statului a evidențiat importanța unității între aliați.

„Într-o lume marcată de provocări complexe și impredictibile, unitatea Aliaților este crucială. NATO este cea mai puternică alianță militară din istorie, iar coeziunea statelor membre transmite un mesaj clar de descurajare a oricărei forme de agresiune”, a punctat Nicușor Dan.

Mesajul prezidențial subliniază și rolul concret al prezenței aliate pe teritoriul României.

„Solidaritatea se manifestă astăzi concret, prin prezența consistentă a trupelor Aliate pe teritoriul nostru. Prezența lor aici, pe Flancul Estic, arată o strânsă legătură transatlantică și demonstrează angajamentul NATO de a proteja teritoriul Aliat”, a arătat el.

De asemenea, președintele a adus un omagiu militarilor români care au participat la misiuni internaționale.

„Gândurile mele se îndreaptă astăzi și către militarii noștri căzuți la datorie. Le datorăm un profund respect soldaților români care au servit sau servesc sub drapelul Alianței în teatrele de operații din Balcani, Afganistan, Irak sau în alte misiuni ale NATO. Profesionalismul, curajul și spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a țării noastre. Le sunt recunoscător pentru devotament și le mulțumesc familiilor lor pentru susținerea neclintită care face posibil acest serviciu”, a mai declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește politica de apărare, șeful statului a subliniat necesitatea investițiilor și a unei viziuni pe termen lung.

„Securitatea nu este un dat, ci un proces continuu care presupune resurse și viziune pe termen lung. Ne menținem angajamentul ferm pentru modernizarea Armatei Române. Investiția în tehnologii de ultimă generație, în infrastructură și în pregătirea personalului este în primul rând o necesitate strategică națională”, a mai evidențiat președintele Dan.

„După 22 de ani de apartenență la această organizație, România rămâne un partener pe care te poți baza și o putere regională care proiectează stabilitate pe Flancul Estic și la Marea Neagră. Forța noastră, a aliaților NATO, stă tocmai în capacitatea de rămâne uniți, indiferent cât de dificile sunt vremurile și cât de complexe provocările. La mulți ani, NATO! La mulți ani României în cadrul Alianței Nord-Atlantice!”, a conchis Nicușor Dan.

Citiți și 77 de ani de NATO și dilema vizitei lui Rutte la Casa Albă: Între riscul retragerii SUA și reinventarea Alianței, cu România printre puținii aliați care au sprijinit Statele Unite

România a împlinit duminică, 29 martie, 22 ani de la aderarea sa la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, alianța politico-militară care a aniversat la 4 aprilie 77 ani de la înființare și de la debutul construcției unității transatlantice. Aniversată, potrivit legislației naționale, în prima duminică a lunii aprilie din fiecare an, apartenența României la umbrela de securitate euro-atlantică a devenit realitate la 29 martie 2004 prin depunerea instrumentelor de ratificare la depozitarul Tratatului Nord-Atlantic – Guvernul Statelor Unite -, iar la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia de arborare a drapelului României la sediul NATO, alături de cele ale altor șase state din regiunea Europei de Est – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. De atunci, doar alte șase state au mai aderat la Alianță, Albania și Croația în 2009, Muntenegru în 2017, Macedonia de Nord în 2020, Finlanda în 2023 și Suedia în 2024.

În baza Legii nr. 390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătorește, în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO este o sărbătoare publică dedicată democrației, spiritului european și euroatlantic.