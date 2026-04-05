Ziua NATO în România: Securitatea nu este un dat, ci înseamnă să investim în apărare și rămânem credibili în fața aliaților, afirmă ministrul apărării Radu Miruță

Ziua NATO în România, marcată la 5 aprilie, reprezintă „un moment de reflecție asupra valorilor care ne definesc: libertate, respect, solidaritate”, a transmis ministrul apărării naționale, Radu Miruță, într-un mesaj oficial, subliniind că aceste principii „nu se mențin de la sine, ci trebuie apărate în fiecare zi”.

La peste două decenii de la aderare, Miruță a evidențiat rolul activ al României în cadrul NATO, arătând că țara noastră „este un membru activ și responsabil al NATO, un aliat care și-a demonstrat prin fapte credibilitatea”, iar apartenența la Alianță „rămâne fundamentul securității noastre și garanția că orice amenințare este gestionată în cadrul solidarității aliate”.

În contextul poziționării strategice, ministrul apărării a atras atenția asupra responsabilităților care revin României pe Flancul Estic.

„Ne aflăm pe Flancul Estic al Alianței, într-o zonă strategică și sensibilă. Asta nu este doar o realitate geografică, ci și o responsabilitate. Iar România își asumă această responsabilitate prin investiții, prin prezență și prin contribuții concrete la securitatea regională”, a afirmat acesta.

În mesajul său, ministrul a insistat asupra necesității unei abordări constante în materie de securitate, în condițiile unui context internațional volatil.

„Este esențial să înțelegem că securitatea nu este un dat. Trebuie construită zi de zi. Înseamnă să fim pregătiți, să investim în apărare și să rămânem credibili în fața aliaților noștri”, a transmis ministrul Radu Miruță.

Referindu-se la activitatea Armata României, acesta a subliniat eforturile de modernizare și adaptare la noile tipuri de amenințări.

„Armata României face deja acest lucru. Modernizăm capabilitățile, lucrăm umăr la umăr cu partenerii noștri și ne adaptăm rapid la un mediu de securitate în continuă schimbare. Astăzi nu mai vorbim doar despre amenințări clasice, ci și despre război hibrid, dezinformare și presiuni care vin din multiple direcții”, a mai spus Miruță.

Totodată, ministrul apărării a subliniat importanța unității în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„NATO funcționează pentru că statele membre sunt unite. Pentru România, această unitate înseamnă stabilitate, prin parteneriatul transatlantic și prin relația solidă cu Statele Unite și ceilalți aliați, într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă”, a mai reliefat oficialul.

Dincolo de dimensiunea strategică, mesajul pune accent pe rolul militarilor români.

„Dar, dincolo de strategii și politici, NATO înseamnă oameni. Militarii români sunt cei care dau sens acestor angajamente. Ei sunt cei care, zi de zi, în țară sau în misiuni externe, își fac datoria cu profesionalism și dedicare. Lor le datorăm respectul și recunoștința noastră”, a mai punctat Radu Miruță.

În același timp, ministrul s-a referit și la subiectul responsabilității societății în ansamblu. „De ziua NATO nu vorbim doar despre instituții. Vorbim despre responsabilitatea noastră ca societate, de a înțelege că valorile democratice nu sunt garantate, ci că ele trebuie apărate constant.”

„NATO înseamnă securitate, dar și direcție: o Românie ferm ancorată în spațiul euroatlantic, angajată, predictibilă și responsabilă. România rămâne un aliat de încredere. Fără ezitări. Fără jumătăți de măsură. La mulți ani, NATO! La mulți ani, România!”, a conchis Radu Miruță, reafirmând angajamentul României în cadrul Alianței și direcția strategică a țării.

România a împlinit duminică, 29 martie, 22 ani de la aderarea sa la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, alianța politico-militară care a aniversat la 4 aprilie 77 ani de la înființare și de la debutul construcției unității transatlantice. Aniversată, potrivit legislației naționale, în prima duminică a lunii aprilie din fiecare an, apartenența României la umbrela de securitate euro-atlantică a devenit realitate la 29 martie 2004 prin depunerea instrumentelor de ratificare la depozitarul Tratatului Nord-Atlantic – Guvernul Statelor Unite -, iar la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia de arborare a drapelului României la sediul NATO, alături de cele ale altor șase state din regiunea Europei de Est – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. De atunci, doar alte șase state au mai aderat la Alianță, Albania și Croația în 2009, Muntenegru în 2017, Macedonia de Nord în 2020, Finlanda în 2023 și Suedia în 2024.

În baza Legii nr. 390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătorește, în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO este o sărbătoare publică dedicată democrației, spiritului european și euroatlantic.