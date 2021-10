Ziua ONU | UE, hotărâtă să sprijine în continuare ONU pentru o lume mai sigură, mai stabilă și mai prosperă 

Cu ocazia aniversării a 76 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, a transmis că parteneriatul „puternic și dinamic” între UE și ONU este mai important ca niciodată, se arată în comunicatul oficial.

„ Împreună, trebuie să răspundem crizelor, amenințărilor și provocărilor globale care nu pot fi abordate de o singură țară, fie că este vorba de schimbările climatice și de pierderea biodiversității sau de lupta împotriva pandemiei COVID-19”, a transims șeful diplomației UE.

Raportul Secretarului General al ONU privind Agenda comună cu UE reprezintă o oportunitate de a transforma sistemul ONU și de a-l orienta către aceste obiective: „Prin urmare, UE va continua să se angajeze ca un propulsor al schimbărilor pozitive, într-un moment în care deciziile pe care le vom lua vor determina un progres sau o prăbușire pentru sistemul internațional. Generațiile următoare vor trebui să se confrunte cu implicațiile acțiunilor noastre. Acestea au nevoie de o Organizație a Națiunilor Unite echipată pentru a face față provocărilor viitorului.”

„Cu ocazia Zilei ONU, felicităm ONU și personalul său pentru activitatea vitală pe care o desfășoară în întreaga lume, din Afganistan până în Mali. UE este hotărâtă să continue să sprijine ONU ca forum indispensabil și ca forță motrice în spatele unui multilateralism cu adevărat incluziv și în rețea pentru o lume mai sigură, mai stabilă și mai prosperă pentru toți”, a conchis acesta.

Potrivit MAE, Denumirea de Naţiunile Unite a fost folosită pentru prima oară în Declaration by United Nations de la 1 ianuarie 1942, când reprezentanţii a 26 de naţiuni au exprimat angajamentul guvernelor lor de a continua lupta împreună împotriva Puterilor Axei.

ONU a început să existe oficial la 24 octombrie 1945, când Carta Organizaţiei a fost ratificată de China, Franţa, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi de o majoritate a celorlalţi semnatari. Ziua ONU este sărbătorită la 24 octombrie a fiecărui an.

Secretarul General al ONU este domnul António Guterres – Portugalia (de la 1 ianuarie 2017), ales de Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate, pentru un mandat de cinci ani.

Sediul principal al ONU se află la New York (United Nations Headquarters). Alte două sedii majore se află la Geneva (United Nations Office at Geneva), în clădirea fostei Societăţi a Naţiunilor (Palais des Nations) şi la Viena (United Nations Office at Vienna), în cadrul Vienna International Centre.

În ultimii ani, ONU şi-a multiplicat activităţile vizând promovarea dialogului intercultural şi inter-religios şi cooperarea pentru promovarea toleranţei, înţelegerii şi diversităţii culturale. Importanţi actori din sistemul ONU, precum UNESCO, Alianţa Civilizaţiilor şi FNUAP, lucrează în acest domeniu. La 17 decembrie 2007, Adunarea Generală a ONU a proclamat anul 2010 drept „Anul Internaţional al apropierii între culturi” (citeşte mai departe – Alianţa Civilizaţiilor).