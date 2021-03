Ziua Unirii Basarabiei cu România. Klaus Iohannis și Maia Sandu acordă înaltul patronaj programului Anul Centenar 2021 al Teatrului “Mihai Eminescu” din Chişinău

Preşedintele Klaus Iohannis a acordat înaltul patronaj programului Anul Centenar 2021 al Teatrului “Mihai Eminescu” din Chişinău.

“Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului şi la împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea Teatrului “Mihai Eminescu” din Chişinău, preşedintele României, Klaus Iohannis, a acordat Înaltul Patronaj programului Anul Centenar 2021 al Teatrului “Mihai Eminescu” din Chişinău. Evenimentul se desfăşoară şi sub patronajul preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu”, informează Administraţia Prezidenţială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Administraţia Prezidenţială arată că demersul şefului statului are loc în contextul celebrării Zilei Basarabiei şi marchează, totodată, 30 de ani de relaţii diplomatice între România şi Republica Moldova.

Decizia șefului statului a fost salutată de omologul de peste Prut.

“În ianuarie, am acordat patronajul Președinției Teatrului Național „Mihai Eminescu”, care împlinește în acest an 100 de ani de la fondare. Astăzi, 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România, am aflat cu bucurie intenția Președintelui României, Klaus Iohannis, de a acorda Înaltul său Patronaj programului Anul Centenar 2021 al Teatrului „Mihai Eminescu” din Chișinău”, a scris Maia Sandu, pe Facebook.

Ea a apreciat că decizia președintelui Iohannis “consemnează înfrățirea de creație și unitatea culturală a țărilor noastre”.

“Construind poduri culturale care ne unesc, legătura dintre țările noastre devine tot mai puternică. Avem nevoie de proiecte comune – și în domeniul culturii, și de infrastructură, și în economie. România ne-a sprijinit mereu, sincer și cu generozitate, atunci când am avut nevoie de ajutor – așa cum o face și acum, în criza pandemică. Mulțumim, România!”, a mai spus Sandu.

Ziua Unirii Basarabiei cu România este sărbătorită în fiecare an la 27 martie, fiind instituită prin Legea nr.36/2017. Sfatul Ţării, întrunit în şedinţă solemnă la Chişinău, a votat la 27 martie/9 aprilie 1918, unirea provinciei româneşti Basarabia cu România.

Propunerea legislativă privind instituirea acestei Zile a fost iniţiată de deputatul Eugen Tomac, acesta susţinând, în expunerea de motive, că “Ziua de 27 martie 1918 este una dintre cele mai semnificative din istoria poporului român. Atunci, după 106 ani de ocupaţie ţaristă, Basarabia a revenit în graniţele ei fireşti, fiind prima provincie românească care s-a unit cu România. (…) Este obligaţia noastră, a celor care astăzi răspundem în faţa românilor, de a demonstra că preţuim valorile româneşti de veacuri şi pe cei care ni le-au lăsat moştenire”, potrivit www.cdep.ro.

Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat, la 13 octombrie 2015, şi de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, la 14 martie 2017.

La 27 martie 2017, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care stabileşte că 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România este zi de sărbătoare naţională, acesta argumentând că legea promulgată are o semnificaţie deosebită, aceea de marcare a acestui moment important din istoria României.