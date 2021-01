Ziua Unirii Principatelor Române. Liderul PSD Marcel Ciolacu: Prin unitate şi solidaritate vom învinge pandemia

Premierul Florin Cîţu afirmă că puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca naţiune, stă în unitate, într-un mesaj adresat cu prilejul împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române.

“Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne aminteşte că puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca naţiune, stă în unitatea noastră. Revenirea la libertate şi democraţie am obţinut-o uniţi împotriva dictaturii, în decembrie 1989. Uniţi am obţinut garanţia parcursului euro-atlantic pe care România îl are de mai bine de un deceniu şi jumătate. Uniţi am demonstrat că putem opri grave derapaje, putem salva democraţia, atunci când o putere ilegitimă şi opresivă a acţionat împotriva propriului popor. Tot uniţi vom reuşi să protejăm sănătatea noastră, a tuturor, şi să redresăm economia după pandemie. La mulţi ani tuturor românilor!”, a scris Florin Cîţu, duminică, pe pagina sa de Facebook.

În fiecare an, la 24 ianuarie, în întreaga ţară este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Ţara Românească (1859) sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Acest eveniment major în istoria ţării noastre a reprezentat primul pas făcut pentru realizarea unui stat naţional unitar român. La 1 decembrie 1918, ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a fost atins, prin Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. De asemenea, anul acesta se împlinesc și 200 de ani de la Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României.