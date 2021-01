Ziua Unirii Principatelor Române. Ministrul Bogdan Aurescu: Să reflectăm la vocaţia ţării noastre ca stat profund integrat în spațiul european și euro-atlantic

La 162 de ani de la Unirea Principatelor, România este parte a marii familii europene și continuă să fie susținută în aspirațiile sale de dreptate și frăție, de unitate și libertate, a transmis ministrul apărării naționale, Nicolae Ciucă, într-un mesaj adresat cu prilejul împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române.

“Sărbătorim 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, primul pas important pentru înfăptuirea statului național unitar român. (…) Înfăptuirea actului istoric de la 1859 a fost rodul eforturilor diplomatice și politice ale unor oameni care au rămas în istorie pentru că și-au dorit și au atins un țel național, acela de a-i aduce împreună pe români. Alături de Alexandru Ioan Cuza au stat Mihail Kogălniceanu, I.C. Brătianu, Costache Negri, Vasile Alecsandri și toți ceilalți unioniști care au susținut ideile de unitate, libertate și fraternitate născute de Revoluția Franceză de la 1789 și îmbrățișate apoi de multe popoare ale lumii”, a spus Ciucă în debutul mesajului său, aducând un omagiu personalităților istorice care au contribuit la înfăptuirea acestui moment.

El a făcut apel la unitate, îndemnându-i pe români să rămână împreună pentru a învinge pandemia de COVID-19.

“Noi, românii, am trecut prin momente mai dificile ale istoriei, am învins boli, am luptat în războaie, am răsturnat sisteme totalitare și, de fiecare dată, am făcut-o împreună. Tot împreună vom reuși și acum!”, a mai spus ministrul, precizând că Armata României a fost la datorie și că militarii au fost implicați încă de la începutul luptei împotriva SARS-CoV-2, au distribuit ajutoare, au adus românii acasă, au transportat bolnavi și au sprijinit cu toate forțele sistemul medical românesc, aflat în prima linie a luptei pentru viață.

Apoi, ministrul apărării a evocat că Actul de la 24 ianuarie 1859 are și o profundă valență europeană, “Mica Unire” fiind posibilă datorită deciziilor adoptate în Tratatul de Pace de la Paris, document ce prevedea intrarea Principatelor Române sub garanția colectivă a marilor puteri europene.

“Iată că astăzi, la 162 de ani de la Unirea Principatelor, România este parte a marii familii europene și continuă să fie susținută în aspirațiile sale de dreptate și frăție, de unitate și libertate. În fața pandemiei, țările Uniunii Europene au ales să rămână unite, au ales să lupte și au ales să rămână împreună și acum, în campania de imunizare a cetățenilor. Procurarea centralizată a vaccinurilor și distribuirea acestora echitabil între țările membre a oferit șanse egale tuturor statelor, demonstrând că Europa poate funcționa cu o singură viteză, într-o singură echipă”, a mai arătat Nicolae Ciucă.

În fiecare an, la 24 ianuarie, în întreaga ţară este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Ţara Românească (1859) sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Acest eveniment major în istoria ţării noastre a reprezentat primul pas făcut pentru realizarea unui stat naţional unitar român. La 1 decembrie 1918, ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a fost atins, prin Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. De asemenea, anul acesta se împlinesc și 200 de ani de la Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României.