Ziua Unirii Principatelor Române. Rareș Bogdan: Să menținem sentimentul și demnitatea unității naționale, fiind mereu ancorați în mijlocul preocupărilor de azi ale Europei

Aniversarea Unirii Principatelor este un moment de reflexie despre cum oamenii care au avut destinele neamului au fost inspirați să proiecteze direcția politică a unei noi forme de stat, a declarat duminică eurodeputatul PNL Rareș Bogdan, liderul delegației europarlamentarilor români din grupul PPE, într-un mesaj adresat cu prilejul împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române.

“Azi sărbătorim Unirea Principatelor, motiv pentru care adresez “La mulți ani!” fiecărui suflet care simte și rezonează cu idealurile de mai bine ale neamului nostru romanesc! Nu vom fi probabil ocoliți de mesaje care inundă Internetul, unele transmise în bună-credință, altele dintr-o modă a zilei, iar altele într-un clasic stil patriotard. Am menționat patriotard pentru că dacă am fi avut mai mult patriotism am fi fost mai responsabili față de profilul și bunăstarea țării în ultimii 30 de ani”, a scris Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că aniversarea Unirii Principatelor este un moment de reflexie despre cum oamenii care au avut destinele neamului au fost inspirați să proiecteze direcția politică a unei noi forme de stat, au înțeles cu sprijinul unor puteri ale Europei nevoia unei prezențe atente proactive în tabloul politicii europene din secolul al XIX-lea.

“Un mod exemplar de acțiune în acea perioadă a fost unitatea și comunicare ideilor dintre emigrația românească cu militanții unioniști din țară. Dincolo de mesajele pe care le transmitem azi, să cugetăm și să ne inspirăm din curajul celor care au făcut ca românii să conteze în lume prin programe politice de anvergură”, a spus acesta.

“Să continuăm, prin respect unii față de alții, să menținem sentimentul și demnitatea unității naționale, fiind mereu ancorați în mijlocul preocupărilor de azi ale Europei și în general ale lumii în care viețuim!”, a conchis Rareș Bogdan.

În fiecare an, la 24 ianuarie, în întreaga ţară este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Ţara Românească (1859) sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Acest eveniment major în istoria ţării noastre a reprezentat primul pas făcut pentru realizarea unui stat naţional unitar român. La 1 decembrie 1918, ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a fost atins, prin Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. De asemenea, anul acesta se împlinesc și 200 de ani de la Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României.