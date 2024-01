Odobescu a condamnat, la Davos, atacurile masive ale Rusiei împotriva porturilor ucrainene, semnalând riscurile pe care le implică pentru securitatea României

Ministrul afacerilor externe, Luminiţa Odobescu, a participat, joi, la panelul cu tema “Rusia: ce urmează?” din cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, context unde a condamnat atacurile ruse asupra infrastructurii critice și portuare, evocând riscurile pe care le ridică pentru securitatea regională și a României, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Șefa diplomaţiei române a reiterat condamnarea fermă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, reafirmând sprijinul “de neclintit” al României pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei.

Oficialul român a condamnat atacurile ruse, “masive” şi “repetate”, împotriva civililor ucraineni şi a infrastructurii critice ucrainene, “care reprezintă crime de război”. De asemenea, Odobescu a semnalat riscurile pe care aceste atacuri, mai ales cele vizând infrastructura portuară, le ridică pentru securitatea regională, respectiv pentru securitatea României.

Dezbaterea a fost moderată de profesorul Chris Miller de la Universitatea Tufts (SUA) și la aceasta au luat parte vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski şi ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis.

Cei patru oficiali europeni au abordat în intervenţiile lor aspecte referitoare la situaţia internă, politică şi economică a Federaţiei Ruse în contextul războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Au fost inventariate modalităţile practice de sprijin pentru Ucraina, precum şi opţiunile de contracarare a ameninţărilor hibride iniţiate de Rusia la adresa securităţii europene şi trans-atlantice, se precizează în comunicatul MAE.

Together with our allies, we have put in place largest set of sanctions ever imposed, and sanctions work.

We degraded Russia’s ability to replace the equipment, materials, and technology it needs to fuel its aggression.

📍Russia will pay for damage it has caused.#WEF24 pic.twitter.com/PaHtnbKXVL

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 18, 2024