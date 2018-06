Andrei Năstase, primarul ales al Chișinăului, declarații pentru Calea Europeană: Am reușim să nu admitem o izolare a capitalei Republicii Moldova așa cum s-a întâmplat la nivelul întregii republici odată cu alegerea președintelui Igor Dodon

Primarul ales al Chișinăului a declarat pentru Calea Europeană faptul că succesul în cadrul acestor alegeri reprezintă o victorie pentru tabăra pro-europeană și parcursul european al țării, dar și ieșirea de sub conducerea oligarhică.

Andrei Năstase, le-a mulțumit celor care l-au sprijinit în campania electorală: “M-am bazat pe sprijinul partenerilor noștri din România, PNL, condus de domnul Orban, Uniunea Salvați România condus de domnul Barna, dar și al domnului Cioloș. Ne-am bazat și pe un sprijin plenar constant din partea familiei europene din care facem parte care ne-a transmis în permanență mesaje de susținere. Acestea toate au contat la victoria noastră din 20 mai și apoi din 3 iunie. Această victorie de la localele din 3 iunie este una importantă și dacă ne raportăm și la ceea ce înseamnă municipalitatea, Chișinăul. Putem spune că am reușim să nu admitem o izolare a capitalei Republicii Moldova așa cum s-a întâmplat la nivelul întregii republici, având un președinte controlat de către guvernarea oligarhică, unul care divizează societatea și care nu e credibil în fața partenerilor noștri de dezvoltare. Pe de altă parte avem o guvernare oligarhică care a pus stăpânire pe toate instituțiile, au făcut încât democrația să nu mai fie democrație în Republica Moldova, competiția politică electroală să nu mai fie una loială, civilizată. Victoria de la nivelul capitalei înseamnă foarte mult pentru locuitorii orașului, pentru perspetivele noastre de accede la fonduri europene și românești, perspectivele de a ne înfrăți capitala cu orașe importante din România acolo unde mulți primari au demonstrat că sunt peste mulți primari chiar din Europa. Intenționăm să facem o axă a inovării Chișinău-Cluj-Viena (…) ceea ce ar aduce mai multe locuri de muncă într-o industrie ecologică, modernă cum este IT-ul.”

Primarul ales al Chișinăului a explicat de ce este importantă alegerea sa: “Această victorie este foarte importantă și în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare care se vor desfășura în toamna sau iarna acestui an. Este de datoria noastră, a forțelor pro-europene, pro-democratice și anti-oligarhice, reprezentate în acest moment de Platforma Dreptate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate, precum și de Partidul liberal Democrat și o bună parte a societății active, să păstrăm această unitate pe care am realizat-o în jurul unei candidaturi unice pe care am realizat-o în alegerile din 20 mai și 3 iunie. Trebuie atras tot ce e mai bun din societatea noastră, să nu divizăm dreapta.”

“În perspectiva alegerilor parlamentare, pe lângă unitatea noastră, avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri externi, a celor din UE, din SUA, dar și mai aproape de noi, clasa politică din România și mă refer întâi de toate la opoziția din România pentru că partidul de la guvernare îl sprijină pe Plahotniuc. Va fi foarte complicat să demontăm această alianță. De asta zic că ar trebui să ne conjugăm eforturile cu partenerii noștri integri, onești, cu cei care au făcut mult bine în Republica Moldova și care fac în continuare, astfel încât la parlamentare să putem da o lovitură decisivă acestui binom Plahotniuc-Dodon care intenționează să realizeze o alianță după alegerile parlamentare. Până atunci vor încerca să acrediteze ideea că forțele politice emergente conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase ne împing către o alianță cu Dodon este un fals”, a mai declarat acesta.

“Avem nevoie de o abordare în Republica Moldova, de o resetare și să înțelegem foarte clar că împreună cu Plahotniuc și cu Dodon nu putem ajunge să avem stat de drept, democrație, libertate de exprimare și de informare, nu putem să avem civilizație.

Poate că este cazul să fac o mică retrospectivă cu ce s-a întâmplat în Republica Moldova în ultima perioadă și să amintesc că în 2015, după o perioadă lungă de guvernare așa zisă pro-europeană ne-am pomenit cu miliarde furate din vistieria statului, cu transformarea justiției și a sistemului financiar bancar din Republica Moldova într-o spălătorie a mafiei rusești, air vectorul european care în 2009 ajunse se fie susținut de 72% din populație, ajunsese să fie susținut de doar 37%. Iată de ce a fost nevoie să ieșim în stradă, să oprim această cădere în hău a vectorului european. Astăzi, prin câștigarea acestor alegeri, putem spune că am reușit să înclinăm balanța către lumea civilizată.

Faptul că facem parte din una dintre cele mai influente familii politice europene ne permite o mai bună dezvoltare de relații cu occidentul, accesarea de mai multe fonduri în beneficiul cetățenilor și una dintre priorități este să convingem tot mai mulți eurosceptici de beneficiile pe care le oefră Uniunea Europeană.”

