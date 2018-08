Donald Trump anulează vizita secretarului de Stat Mike Pompeo în Coreea de Nord, din cauza lipsei de progrese în denuclearizare și acuză China în acest sens

Preşedintele american, Donald Trump, a anulat vineri apropiata vizită a secretarului de stat Mike Pompeo în Coreea de Nord, prevăzută la începutul săptămânii viitoare, din cauza lipsei de progrese în denuclearizare, acuzând China în acest sens.

“I-am cerut secretarului de stat Mike Pompeo să nu meargă în Coreea de Nord în acest stadiu, pentru că am sentimentul că facem suficiente progrese în domeniul denuclearizării Peninsulei Coreene“, a scris pe Twitter preşedintele Statelor Unite.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula…

Într-un alt mesaj, subsecvent celui anterior, Trump a indicat că evoluțiile insuficiente în privința denuclearizării sunt cauzate de China, față de care SUA au adoptat o poziție comercială dură.

”Secretarul Pompeo așteaptă să meargă în Coreea de Nord în viitorul apropiat, cel mai probabil după ce relația noastră comercială cu China va fi rezolvată. Între timp, aș dori să transmit salutările mele calde și respectuoase către președintele Kim. Aștept să-l întâlnesc curând”, a mai punctat liderul american.

…Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018