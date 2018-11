Donald Trump, critici pe Twitter la adresa lui Emmanuel Macron după vizita în Franța: „Începeau să înveţe germana la Paris înainte să vină SUA”

Donald Trump a atacat virulent Franţa şi pe Emmanuel Macron, insistând asupra „cotei de popularitate foarte slabe” a acestuia. Reacția liderului american vine după acesta a participat, la Paris, la comemorarea Centenarului Armistiţiului ce a încheiat Primul Război Mondial.

Într-o serie de mesaje postate pe Twitter, preşedintele Statelor Unite a revenit marţi asupra propunerii omologului său francez de înfiinţare a unei armate europene, pe care a catalogat-o deja ”foarte insultătoare” la începutul weekendului de comemorare a centenarului sfârşitului Primului Război Mondial, relateazp AFP, potrivit Agerpres.

„Emmanuel Macron a sugerat ca ei să-şi creeze propria armată pentru a apăra Europa contra Statelor Unite, Chinei şi Rusiei. Însă Germania a fost în Primul Război Mondial”, a scris el.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Francezii „începeau să înveţe germana la Paris înainte să vină Statele Unite”, a ironizat el, o trimitere la ocupaţia Franţei de către Germania nazistă începând din 1940 şi până la Eliberarea ei de către Aliaţi.

„Plătești pentru NATO sau nu”, a continuat el, reluându-şi astfel insistenţele adresate ţărilor europene membre ale Alianţei Nord-Atlantice, pentru ca ele să depindă mai puţin, în apărarea lor, de cheltuielile militare americane.

