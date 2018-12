Lansarea Platformei și Manualului ”Attractive Danube” în cadrul Programului INTERREG Danube Transnational Programme

Întrucât atractivitatea teritorială este considerată o temă de actualitate și de interes transnațional, în formularea direcțiilor strategice a politicilor publice de dezvoltare teritorială la nivelul Regiunii Dunării, un consorțiu internaționali de parteneri, reprezentat în România de Laboratorul de Proiecte de Inovare Urbană URBASOFIA, a inițiat și organizat la Palatul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale seminarul național de lansare a celei dintâi platforme de monitorizare a atractivității teritoriale, cât și a manualului – ghid pentru Elaborarea Politicilor de Planificare Macroregională ”Attractive Danube”.

Acest proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin ERDF, IPA II, ENI sub egida Programului INTERREG – Danube Transnational Programme tratează tema atractivității zonelor din regiunea Dunării și a componentelor specifice cu potențial atractiv din întreaga macroregiune. Prin contribuția stakeholderilor-cheie naționali și internaționali din 10 state membre SUERD plus România a fost finalizată platforma de monitorizare a atractivității teritoriale, cât și Manualul pentru Elaborarea Politicilor de Planificare a Atractivității Teritoriale.

Cu amabilul sprijin al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), informăm că URBASOFIA a inițiat în data de 12 decembrie 2018 un dialog deschis, activ și constructiv cu toți actorii relevanți și factorii de decizie, implicați în procesul de fundamentare și de elaborare al politicilor de planificare și de dezvoltare teritorială. În contextul Președinției SUERD, deținută în prezent de România, obiectivul central îl reprezintă capitalizarea elementelor-cheie a atractivității teritoriale la nivelul României, iar dialogul subsecvent acestui obiectiv include trei seminarii ce vor avea loc în țară în perioada decembrie 2018 – martie 2019.

Agenda sesiunii speciale organizată la Palatul MCSI din Capitală în perioada 12-13 decembrie 2018 a inclus două secțiuni. În cea dintâi, a fost găzduită o prezentare privind „Îmbunătățirea capacității pentru creșterea atractivității in punct de vedere teritoriale a întregii regiuni a Dunării”.

Prezentarea realizată de Drd. Urb. Sabina LEOPA s-a referit la următoarele aspecte-cheie:

sporirea atractivității teritoriale prin înțelegerea și gestionarea corectă a capitalului teritorial existent;

http://tamp.gis.si/romania ) promovarea rezultatelor proiectului, respectiv platforma mai sus menționată, valabilă la nivelul macroregiunii (CO-TAMP http://cotamp.gis.si/attractive_danube ), și al României (TAMP –

prezentarea generală a manualului privind planificarea politicilor publice (”Attractive Danube Handbook” – https://issuu.com/urbasofia/docs/handbook_en_full

Totodată, a fost inclusă și o familiarizare a participanților cu conceptul de ”evidence-based planning” (formularea indicatorilor specifici pentru planificarea teritorială).

În cea de-a doua parte, a avut loc o sesiune demonstrativă privind Platforma TAMP ROMANIA, inclusiv o componentă de ”capacity building” (consolidarea capacității instituționale) în relația cu participanții la eveniment: cum se realizează evaluarea corectă a unei situații teritoriale; care sunt modalitățile de elaborare a unui ”set de politici publice relevante” pentru întrunirea contextului de lucru viabil. Prin dialog și interacțiune între participanți, reprezentanții URBASOFIA au animat o masă rotundă conținând întrebări și răspunsuri referitoare la obținerea următoarelor rezultate:

evaluarea reacției și interesului participanților asupra funcționalităților platformei;

enunțarea și estimarea nevoilor și interesului părților implicate în materie de elemente precum seturile de date avute în vedere, accesibilitatea și continuitatea luate în calcul privind utilizarea platformei;

anunțarea propunerii de redactare a Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între toți partenerii și țările co-interesate de platforma ”Attractive Danube”.

Momentul final a fost consacrat formulării unor concluzii și a pașilor de urmat la nivel transnațional sub deviza ”Către un Memorandum pentru o regiune dunăreană atractivă”. Din partea organizatorilor, au fost înmânate atât Manualul ”Attractive Danube”, cât și Diplomele de participare, oferite sub girul Dr. Urb. Pietro ELISEI, Director URBASOFIA / Expert în planificare și inovare urban al Comisiei Europene. Participanții au fost invitați să ia parte la un Networking Cocktail, organizat de Fundația EUROLINK-House of Europe.

Informații suplimentare și alte detalii utile despre proiect pot fi consultate AICI.

.